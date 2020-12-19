Эксперты: что принесет рынку недвижимости 2021 год

Михкель Элисте заявил, что 2020 год был очень интересным годом на рынке недвижимости: за короткий период произошло много изменений. По его словам, сейчас рынок восстанавливается, сложная ситуация только с коммерческими помещениями на первых этажах в Старом городе. «Что касается рынка жилья, мы живем по куда более оптимистичному сценарию, чем могли ожидать весной или в середине лета», - сказал Элисте.

Однако количество сделок совершено меньше, чем год назад. Предложений стало меньше, а особенно не хватает качественного жилья на вторичном рынке. Михкель Элисте прогнозирует, что ко второй половине следующего года восстановится экономическая уверенность также и для тех, кто сильно пострадал от коронакризиса и кто не осмелился принять решение о покупке в этом году. Однако это ускорит рост цен.

С ним согласен Мико-Уве Нийнемяэ, который советует поторопиться тем, кто хочет вложить деньги в недвижимость.

«Спрос превышает предложение, может начаться рост цен. Если бы я хотел купить квартиру в качестве инвестиции, я бы постарался найти ее среди сегодняшних предложений и как можно скорее. Во второй половине следующего года уже может быть поздно», - сказал он. 1

Говоря об условиях кредитования, Карин Осипова сообщила, что между банками, предоставляющими ипотечные кредиты, началась конкуренция, которая усиливается. Однако это приведет к более гибким условиям для клиентов. «Освобождение клиента от выплат по кредиту на год-полтора не является проблемой, и если основная часть суммы кредита не затрагивается, можно также оформить полный кредитный отпуск», - сказала она. Изменений цен и других условий Осипова не ожидает.

В 2021 году обязательно увеличится спрос на большие семейные квартиры, рядные дома и частные дома более высокого ценового уровня. «Мы занимаемся разработками для среднего и высшего среднего класса, на этом секторе рынка имеется значительный спрос», - сказал Мико-Уве Нийнемяэ. 1

Он заявил, что эстонцы заинтересовались квартирами большей площади. Кажется, что людям не хватает места. По словам Нийнемяэ, эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие три года.

Куда движется рынок аренды?