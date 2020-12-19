Эксперты: что принесет рынку недвижимости 2021 год

Участники вебинара «Тенденции на рынке недвижимости 2021» - аналитик и профессиональный оценщик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте, директор Arco Vara Мико-Уве Нийнемяэ и Карин Осипова, руководитель направления финансирования недвижимости частных клиентов банка Coop - говорили о грядущих изменениях на рынке.
Михкель Элисте заявил, что 2020 год был очень интересным годом на рынке недвижимости: за короткий период произошло много изменений. По его словам, сейчас рынок восстанавливается, сложная ситуация только с коммерческими помещениями на первых этажах в Старом городе. «Что касается рынка жилья, мы живем по куда более оптимистичному сценарию, чем могли ожидать весной или в середине лета», - сказал Элисте.
Однако количество сделок совершено меньше, чем год назад. Предложений стало меньше, а особенно не хватает качественного жилья на вторичном рынке. Михкель Элисте прогнозирует, что ко второй половине следующего года восстановится экономическая уверенность также и для тех, кто сильно пострадал от коронакризиса и кто не осмелился принять решение о покупке в этом году. Однако это ускорит рост цен.
С ним согласен Мико-Уве Нийнемяэ, который советует поторопиться тем, кто хочет вложить деньги в недвижимость.
«Спрос превышает предложение, может начаться рост цен. Если бы я хотел купить квартиру в качестве инвестиции, я бы постарался найти ее среди сегодняшних предложений и как можно скорее. Во второй половине следующего года уже может быть поздно», - сказал он.
Говоря об условиях кредитования, Карин Осипова сообщила, что между банками, предоставляющими ипотечные кредиты, началась конкуренция, которая усиливается. Однако это приведет к более гибким условиям для клиентов. «Освобождение клиента от выплат по кредиту на год-полтора не является проблемой, и если основная часть суммы кредита не затрагивается, можно также оформить полный кредитный отпуск», - сказала она. Изменений цен и других условий Осипова не ожидает.
В 2021 году обязательно увеличится спрос на большие семейные квартиры, рядные дома и частные дома более высокого ценового уровня. «Мы занимаемся разработками для среднего и высшего среднего класса, на этом секторе рынка имеется значительный спрос», - сказал Мико-Уве Нийнемяэ.
Он заявил, что эстонцы заинтересовались квартирами большей площади. Кажется, что людям не хватает места. По словам Нийнемяэ, эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие три года.
Куда движется рынок аренды?
На рынке аренды наблюдается избыток предложения, так как потенциальных арендаторов стало меньше. «В Таллинн переехало почти вдвое меньше людей, чем за тот же период прошлого года. Иностранных туристов нет, ситуация на рынке краткосрочного жилья неважная, многие площади сданы в аренду на длительный срок, на квартиры Airbnb в основном заключены годовые договоры», - рассказал Элисте. Если в следующем году иностранный туризм начнет восстанавливаться, то количество предложений аренды, вероятно, уменьшится, а цены вырастут.