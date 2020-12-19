«Мы надеялись, что болезнь его не одолеет»: коллеги вспоминают Александра Черненка

Черненок родился 75 лет назад в российском городе Великие Луки, расположенном почти в 500 километрах от Нарвы, в офицерской семье. Он окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, а к работе в Нарвской больнице приступил в 1978 году. Черненок проработал там 42 года, последние 20 лет руководил отделением анестезиологии и интенсивного лечения.

То, что Черненок в 75 лет работал в больнице, не является чем-то особенным в его сфере — если у врача сохранились острый ум и желание работать. «В его случае это работа и хобби одновременно, возраст не мешал его профессиональной деятельности, общению с коллегами и руководством», - сказал главврач Нарвской больницы и общий хирург Олев Силланд.

Олев Силланд работал с Черненком много лет. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Силланд познакомился с Черненком в 1979 году, начав работать в Нарвской больнице хирургом. Черненок уже тогда был анестезиологом. В тандеме медики проработали почти десять лет.

Идеальный руководитель и правая рука

«В то время мы делали операции в корпусе старой больницы, которую построили в 1913 году. В помещении было два стола: на одном оперировали хирурги, на втором — травматологи. Анестезиологом был Черненок, который между двумя столами следил за общим состоянием находящихся под наркозом пациентов. Тогда все были моложе и покладистее. Было мало место, но мы с этим справлялись», - вспоминает Силланд, который общался с Черненком и за пределами больницы.

Исторический старый корпус Нарвской больницы. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Силланд приступил к работе в администрации больницы, Черненок стал руководителем отделения анестезиологии и интенсивного лечения, а также стал членом профсоюза. «С одной стороны, как профсоюзный деятель он должен был отстаивать благополучие сотрудников, выбивать дополнительные льготы для них и так далее. С другой стороны, он был руководителем отделения и знал о возможностях больницы: что можно предложить, а чего нет. Это способствовало тому, чтобы говорить на одном языке и избегать противоречий внутри больницы», - говорит Силланд.

«Он был идеальным руководителям в Нарвской больнице, - говорит глава клиники экстренной медицины Пилле Летюка, которая проработала в Нарвской больнице вместе с Черненком 30 лет. - Последние 15 лет он был моей правой рукой. Я глава клиники, а он руководитель отделения. Он всегда помогал. Невероятно отзывчивый человек».

«Интенсивная терапия — это такая специальность, в которой идет сотрудничество абсолютно со всеми специальностями, - продолжает Летюка. - Чернонок был профессионалом. Есть такие коллеги, с которыми споришь по рабочим вопросам и они переходят на личности. С ним такого никогда не было».

Александр Черненок общается с пациентом, с которым произошел несчастный случай на производстве. ФОТО: Liis Treimann

«Он относился одинаково как к медсестрам, так и к врачам. С ним мы были как за каменной стеной. Он очень любил свою работу. Ценил наш труд и никому не позволял нас оскорблять», - сказала старшая медсестра клиники экстренной медицины Светлана Долгополова, которая работает в больнице 30 лет, 20 из них — медсестрой в отделении экстренной медицины.