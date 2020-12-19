«Мы надеялись, что болезнь его не одолеет»: коллеги вспоминают Александра Черненка

- Проработавший в больнице 42 года Черненок умер от коронавируса
- Десятилетия, проведенные вместе в Нарвской больнице, сплотили сотрудников
- В Нарве его вспоминают как отзывчивого человека с чувством юмора
Глава отделения анестезиологии и интенсивного лечения Александр Черненок, проработавший в Нарвской больнице 42 года, на этой неделе проиграл битву с коронавирусом. Во втором доме Черненка — в Нарвской больнице — с теплом вспоминают проведенное вместе время и до сих пор смеются над его шутками, пишет Postimees.
Черненок родился 75 лет назад в российском городе Великие Луки, расположенном почти в 500 километрах от Нарвы, в офицерской семье. Он окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, а к работе в Нарвской больнице приступил в 1978 году. Черненок проработал там 42 года, последние 20 лет руководил отделением анестезиологии и интенсивного лечения.
То, что Черненок в 75 лет работал в больнице, не является чем-то особенным в его сфере — если у врача сохранились острый ум и желание работать. «В его случае это работа и хобби одновременно, возраст не мешал его профессиональной деятельности, общению с коллегами и руководством», - сказал главврач Нарвской больницы и общий хирург Олев Силланд.
Силланд познакомился с Черненком в 1979 году, начав работать в Нарвской больнице хирургом. Черненок уже тогда был анестезиологом. В тандеме медики проработали почти десять лет.
Идеальный руководитель и правая рука
«В то время мы делали операции в корпусе старой больницы, которую построили в 1913 году. В помещении было два стола: на одном оперировали хирурги, на втором — травматологи. Анестезиологом был Черненок, который между двумя столами следил за общим состоянием находящихся под наркозом пациентов. Тогда все были моложе и покладистее. Было мало место, но мы с этим справлялись», - вспоминает Силланд, который общался с Черненком и за пределами больницы.
Силланд приступил к работе в администрации больницы, Черненок стал руководителем отделения анестезиологии и интенсивного лечения, а также стал членом профсоюза. «С одной стороны, как профсоюзный деятель он должен был отстаивать благополучие сотрудников, выбивать дополнительные льготы для них и так далее. С другой стороны, он был руководителем отделения и знал о возможностях больницы: что можно предложить, а чего нет. Это способствовало тому, чтобы говорить на одном языке и избегать противоречий внутри больницы», - говорит Силланд.
«Он был идеальным руководителям в Нарвской больнице, - говорит глава клиники экстренной медицины Пилле Летюка, которая проработала в Нарвской больнице вместе с Черненком 30 лет. - Последние 15 лет он был моей правой рукой. Я глава клиники, а он руководитель отделения. Он всегда помогал. Невероятно отзывчивый человек».
«Интенсивная терапия — это такая специальность, в которой идет сотрудничество абсолютно со всеми специальностями, - продолжает Летюка. - Чернонок был профессионалом. Есть такие коллеги, с которыми споришь по рабочим вопросам и они переходят на личности. С ним такого никогда не было».
«Он относился одинаково как к медсестрам, так и к врачам. С ним мы были как за каменной стеной. Он очень любил свою работу. Ценил наш труд и никому не позволял нас оскорблять», - сказала старшая медсестра клиники экстренной медицины Светлана Долгополова, которая работает в больнице 30 лет, 20 из них — медсестрой в отделении экстренной медицины.
«Старательный и позитивный человек, к которому можно было обратиться с личными проблемами. Люди сами хотели говорить с ним. Порой люди, которые общались только с ним, приходили в больницу попить чай и приносили торт. Кто он для них? Врач деревенской больницы. Очень душевный человек», - добавляет Долгополова.
Все бывшие коллеги отмечают неповторимый юмор Черненка. «Некоторые его шутки были такими, что их до сих пор повторяют в коридорах больницы, - подчеркивает Летюка. - Он всегда умел в нужный момент что-нибудь эдакое сказать. Это снимало напряжение. Это большой талант!»
«Однажды на совещании стало известно, что отправленный на курсы коллега сбежал и устроил себе вместо учебы выходной. Эта информация всплыла на поверхность. Я сделал доклад, что это за поведение и что необходимо в такой ситуации предпринять. Черненок сказал: «Что предпринять? Вновь отправить его на курсы, чтобы он на них сам все понял»», - смеется Силланд.
«Его речи, произнесенные стоя на таких собраниях, всегда приводили к оживлению в зале, все ждали его шуток. Его улыбка… У всех было светлое чувство. Он всегда выдавал что-нибудь остроумное и смешное. Но при этом говорил по делу», - добавляет Летюка.
Коллеги надеялись до последнего
«Кто знает, как он заразился. В больнице или в семье, у нас здесь очень много семейных заражений. Например, если ребенок ходит в детский сад и приносит вирус домой. Или взять спортивные соревнования в Нарва, во время которых распространялся вирус. Кто знает», - говорит Силланд.
«Я звонил ему раз в неделю, он находился на лечении в Ида-Вируской центральной больнице. Было понятно, что у него проблемы с дыханием. Долго говорить он не мог. Надеялись, что эта болезнь его не одолеет и все закончится хорошо. Но ситуация такая, какая есть», - признает Силланд.
Ситуация в Ида-Вирумаа
- Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья почти 6000 человек, из них больны 1576.
- За минувшие сутки в Ида-Вирумаа коронавирус выявлен у 73 человек
- Куммулятивная заболеваемость в уезде вчера составляла 1100 случаев на 100 000 жителей.
- Вчера в Ида-Вируской центральной больнице было 46 коронапозитивных пациента, в Нарвской больнице — 30.