Ратас: если Мартин Хельме не хочет быть в этом правительстве, значит его там не будет

Премьер-министр Юри Ратас заявил в программе новостей Reporter, что если Мартин Хельме больше не хочет быть в правительстве, значит, его не будет в правительстве. Так премьер-министр прокомментировал пост министра финансов в соцсетях, где Хельме предположил, что, если в Рийгикогу провалится первое чтение проекта референдума о браке, он больше не будет министром, пишет Postimees.
- Во время весеннего коронакризиса вы почти на месяц уехали из дома, от своих четырех детей, чтобы не подвергать своих близких риску заражения. Как вы поступили во время второй волны и во время самоизоляции?
- Самоизоляция была у меня не дома, где мы живем с семьей каждый день, потому что там также живет моя мать, которая находится в группе риска. Поскольку поступила информация о том, что я находился в тесном контакте, я поехал в загородный дом своих родителей и провел там с десяток дней, выполняя работу посредством видеомоста.
- Все ждут этой спасительной вакцины. Сначала было сказано, что первая поставка может составить 200 000 доз, теперь говорят о всего лишь 10 000. Неужели это неизбежность, что мы не можем конкурировать с большими странами?
- Я согласен с тем, что мы считаем даже не дни, а часы до того, когда эта вакцина будет здесь. Я руководствуюсь тем, о чем мы договорились в Совете Европейского Союза. Мы договорились, что это распределение должно быть одинаковым для всех: не может быть так, чтобы чем больше и богаче страна, тем быстрее она ее получит.
- Не могу не спросить о недавно высказанной в СМИ позиции Мартина Хельме. Он считает, что корона - это биологическое оружие и что имела место биологическая атака, которой Китай жестоко поставил весь мир на колени. Что скажете?
- У правительства Эстонской Республики, конечно, нет такой информации, и я считаю это абсурдным заявлением. Я думаю, что чем показывать на кого пальцем и искать виноватых, сегодня нам нужно гораздо больше совместных усилий здесь, в Эстонии, в Европе, во всем мире, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так что у правительства Эстонии такой информации точно нет.
- Вы говорили с Мартином Хельме об этом?
- Нет, об этом выступлении я с Мартином Хельме не говорил.
- Если говорить о школах, когда мы услышим решение правительства о том, смогут ли школы открыться 11 января?
- В настоящее время правительство решило, что эти ограничения будут действовать до конца этого года, а нормальная жизнь в системе образования продолжится в следующем году. Правительство также заявило, что будет так, если мы не решим иначе. И это решение может быть принято после Рождества и до нового года, в районе 29-30-го декабря.
- Вице-председатель вашей партии Михаил Кылварт сказал о сопровождавшей закрытие государственных школ коммуникации правительства, что ситуация довольно неловкая и что людям следует извиниться. Справедливая это или несправедливая критика?
- Я не считаю ситуацию стыдной. Положение для всех очень сложное. 2020 год определенно станет годом коронавирусного шока. Нельзя сказать, что сегодня у нас кризис здравоохранения или экономический кризис, а кризиса в образовании нет. Да, в образовании тоже есть кризис.
- Но почему Михаил Кылварт работает против вас?
- Если вы спросите о том, как уживаются дом Стенбока и Таллиннская городская управа, то я скажу, что отношения рабочие. Я понимаю, что вы хотите показать каждый осколок информации, что якобы есть конфликт и нет общения. Но даже сегодня мы общались с Михаилом Кылвартом, вчера общались. Отношения рабочие.
- Мартин Хельме давал понять в социальных сетях, что, если первое чтение проекта референдума о браке провалится, он больше не будет министром. Как вы думаете, он блефует или сохранение правительства будет зависеть от этого злополучного законопроекта?
- Если Мартин Хельме не хочет быть в правительстве, его больше не будет в этом правительстве.
- Много ходит разговоров о том, что ответ «да» на референдум браке связывает руки, но ответ «нет» ни к чему не приведет. Обещаете ли вы как премьер-министр что и в случае отрицательного ответа последуют правительственные действия?
- Если на этом референдуме будет сказано «нет», то у Рийгикогу будет возможность изменить Закон о семье и расширить его действие. Означает ли это принятие прикладных актов к Закону о сожительстве? Эти дебаты должны проводиться в Рийгикогу.
- Сегодня пришли хорошие новости о расследовании крушения "Эстонии". В частности, шведские и финские исследовательские центры по безопасности дали зеленый свет подводному изучению останков. Каковы будут следующие шаги эстонского государства?
- Я очень приветствую это решение. С момента выхода документального фильма наша позиция заключалась в том, что нам нужно больше исследований, а также нам нужны ответы на эти вопросы, на которые нет ответа уже более 20 лет. Все это должно быть прозрачным. Правительство предлагает здесь всестороннее сотрудничество для проведения расследований, которые должны проводить центры по расследованию проблем безопасности.
- Мы будем изучать только эту пробоину или весь корпус, а также судно изнутри?
- Центры исследования безопасности проводят работу независимо, автономно, но я очень надеюсь, что это исследование будет как можно более всесторонним, как обследование останков, так и обследование морского дна. Детали еще должны быть проработаны центрами по расследованию безопасности, но правительство также предложит здесь свою финансовую поддержку.