Ратас: если Мартин Хельме не хочет быть в этом правительстве, значит его там не будет

- Во время весеннего коронакризиса вы почти на месяц уехали из дома, от своих четырех детей, чтобы не подвергать своих близких риску заражения. Как вы поступили во время второй волны и во время самоизоляции?

- Самоизоляция была у меня не дома, где мы живем с семьей каждый день, потому что там также живет моя мать, которая находится в группе риска. Поскольку поступила информация о том, что я находился в тесном контакте, я поехал в загородный дом своих родителей и провел там с десяток дней, выполняя работу посредством видеомоста.

- Все ждут этой спасительной вакцины. Сначала было сказано, что первая поставка может составить 200 000 доз, теперь говорят о всего лишь 10 000. Неужели это неизбежность, что мы не можем конкурировать с большими странами?

- Я согласен с тем, что мы считаем даже не дни, а часы до того, когда эта вакцина будет здесь. Я руководствуюсь тем, о чем мы договорились в Совете Европейского Союза. Мы договорились, что это распределение должно быть одинаковым для всех: не может быть так, чтобы чем больше и богаче страна, тем быстрее она ее получит.

- Не могу не спросить о недавно высказанной в СМИ позиции Мартина Хельме. Он считает, что корона - это биологическое оружие и что имела место биологическая атака, которой Китай жестоко поставил весь мир на колени. Что скажете?

- У правительства Эстонской Республики, конечно, нет такой информации, и я считаю это абсурдным заявлением. Я думаю, что чем показывать на кого пальцем и искать виноватых, сегодня нам нужно гораздо больше совместных усилий здесь, в Эстонии, в Европе, во всем мире, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так что у правительства Эстонии такой информации точно нет.

- Вы говорили с Мартином Хельме об этом?

- Нет, об этом выступлении я с Мартином Хельме не говорил.

- Если говорить о школах, когда мы услышим решение правительства о том, смогут ли школы открыться 11 января?

- В настоящее время правительство решило, что эти ограничения будут действовать до конца этого года, а нормальная жизнь в системе образования продолжится в следующем году. Правительство также заявило, что будет так, если мы не решим иначе. И это решение может быть принято после Рождества и до нового года, в районе 29-30-го декабря.

- Вице-председатель вашей партии Михаил Кылварт сказал о сопровождавшей закрытие государственных школ коммуникации правительства, что ситуация довольно неловкая и что людям следует извиниться. Справедливая это или несправедливая критика?