Репортаж ⟩ Перелет до Таллинна с пересадкой: ничего страшного, только нужна маска и немного терпения

Последняя неделя перед праздниками, и все спешат домой. По крайней мере, так казалось во время путешествия из Лиссабона в Таллинн. Самолеты были полны людей, но большие аэропорты казались относительно пустыми, пишет Elu24.

Эта пустота в аэропорту, набитый битком самолет и несколько эстонцев без масок - вот три вещи, которые больше всего привлекли мое внимание, когда я летела из Лиссабона в Таллинн в эту среду.

Мы отправились домой из столицы Португалии в среду днем. Прежде всего, надо сказать, что такой пустой аэропорт Лиссабона я видела только ночью, когда вылетает лишь какой-нибудь одиночный рейс.

Зал ожидания в аэропорту Лиссабона ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Было удивительно наблюдать, как такая же пустота теперь царит в полуденный час пик. Кроме того, бросается в глаза, что в аэропорту открыты далеко не все магазины.

В этом отношении, для предпринимателей, которые видят, что оборота нет, возможно, действительно более разумно закрыть магазины, отправив людей в оплаченный или неоплаченный отпуск.

Магазины в аэропорту Лиссабона ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Местом в аэропорту Лиссабона, где кипела непривычная для нынешнего времени жизнь и толпился народ, был хвост регистрации на рейс в Бисау.

В столицу Гвинеи-Бисау, несомненно, направлялся полный самолет людей, которые, вероятно, купили в качестве подарка семьям на Рождество телевизоры и другие большие пакеты, содержимое которых было трудно определить на расстоянии.

Ожидание рейса на Бисау ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Одна вещь, которая определенно понравится эстонцу вроде меня, не очень любящему толпу и большие скопления людей, - это вид, который открывается в зоне общественного питания в аэропорту Лиссабона.

Ресторан в аэропорту ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Никогда раньше здесь еще не было так много свободных столов. Также не было очередей и на кассах различных ресторанов.

Пустые столики в зоне ожидания аэропорта Лиссабона. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Пустующие коридоры аэропорта тоже бросились в глаза. Никто не толкался, не бежал отчаянно к воротам. Было досаточно места, чтобы разойтись и спокойно идти по аэропорту.

Пустые коридоры в аэропорту Лиссабона. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Когда я садилась в самолет до Франкфурта, было видно, что мысль о соблюдении дистанции исчезла из памяти людей, как только появилась возможность показать билет и занять место. В самолете было много людей, хотя не все места были заняты - пустовало около четверти кресел.

Однако я почему-то ожидала, что в рамках следования правилу 2+2 между людьми будет соблюдаться большее расстояние, но понятно, что авиакомпании в настоящее время делают все возможное, чтобы продавать билеты как можно большему количеству клиентов и заполнять самолеты.

В самолете Лиссабон-Франкфурт. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

И вот путешествие из дождливого Лиссабона во Франкфурт началось.

Вид из иллюминатора. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Большой аэропорт Франкфурта также был довольно тихим и опустевшим, причем мы прибыли туда в один из вечерних часов пик, когда несколько рейсов вылетели одновременно с нами, но несмотря на это, похоже, в аэропорту было не так много пассажиров.

Что меня не удивило в аэропорту Франкфурта, так это то, что мне довольно быстро удалось добраться от одного выхода к другому. Мы сошли с самолета из Лиссабона всего за десять минут до начала второго полета.

Однако и люди, направлявшиеся в четверг утром из Франкфурта в Таллинн, также сказали, что аэропорт был почти пуст, и несколько магазинов закрыты.

Активный вечерний трафик в час пик был фактически виден в среду вечером только тогда, когда самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе, с которой должен был взлететь.

Рейс Франкфурт-Таллинн. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Если в самолете из Лиссабона во Франкфурт не было людей, которые нарушали бы правило ношения масок, то во время полета из Франкфурта в Таллинн были замечены некоторые люди, которые не считали вышеупомянутое обязательство важным. Так, например, человек, который подошел поговорить со своим другом и встал позади нас, стянул маску с лица. Этот же человек позже громко рассказывал о своей работе и жизни в очереди на паспортный контроль.

Паспортный контроль в Таллинне. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Казалось, этот гражданин считает, что в маске его недостаточно хорошо слышно.

Наконец в 00.07 мы приземлились в Таллиннском аэропорту. В 00.20 мы приступили к проверке документов и заполнению декларации о состоянии здоровья. К счастью, мы предварительно заполнили декларации о состоянии здоровья онлайн, что избавило нас от того, чтобы вечером на усталую голову расписывать листы бумаги.

Заполнение деклараций здоровья. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

К счастью, все прошло быстрее, чем ожидалось, и в 00.37 мы оказались уже по ту сторону двери и подошли к багажным лентам.

Одна вещь, которая меня смутила, заключалась в том, что я нигде не увидела места, где можно было бы сдать тест на коронавирус. Я уже было подумала, что их нельзя сделать прямо в аэропорту, как было обещано.

Плакат в Таллиннском аэропорту ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

К счастью, вскоре я поняла, что ошибалась, и мы нашли место, где можно доверить себя в руки человека, берущего пробу. Наша семья решила отказаться от этой роскоши, потому что из-за позднего времени и очереди у нас не было ни возможности, ни желания сделать это.

Очередь на коронатест в аэропорту. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Подводя итог, можно сказать, что больше всего времени мы провели в Таллиннском аэропорту, но это и понятно - нужно сразу проверять документы целого самолета людей и заниматься тем, чтобы во время текущей пандемии все было в соответствии с правилами.