Репортаж ⟩ Перелет до Таллинна с пересадкой: ничего страшного, только нужна маска и немного терпения
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Последняя неделя перед праздниками, и все спешат домой. По крайней мере, так казалось во время путешествия из Лиссабона в Таллинн. Самолеты были полны людей, но большие аэропорты казались относительно пустыми, пишет Elu24.
Эта пустота в аэропорту, набитый битком самолет и несколько эстонцев без масок - вот три вещи, которые больше всего привлекли мое внимание, когда я летела из Лиссабона в Таллинн в эту среду.
Мы отправились домой из столицы Португалии в среду днем. Прежде всего, надо сказать, что такой пустой аэропорт Лиссабона я видела только ночью, когда вылетает лишь какой-нибудь одиночный рейс.
Было удивительно наблюдать, как такая же пустота теперь царит в полуденный час пик. Кроме того, бросается в глаза, что в аэропорту открыты далеко не все магазины.
В этом отношении, для предпринимателей, которые видят, что оборота нет, возможно, действительно более разумно закрыть магазины, отправив людей в оплаченный или неоплаченный отпуск.
Местом в аэропорту Лиссабона, где кипела непривычная для нынешнего времени жизнь и толпился народ, был хвост регистрации на рейс в Бисау.
В столицу Гвинеи-Бисау, несомненно, направлялся полный самолет людей, которые, вероятно, купили в качестве подарка семьям на Рождество телевизоры и другие большие пакеты, содержимое которых было трудно определить на расстоянии.
Одна вещь, которая определенно понравится эстонцу вроде меня, не очень любящему толпу и большие скопления людей, - это вид, который открывается в зоне общественного питания в аэропорту Лиссабона.
Никогда раньше здесь еще не было так много свободных столов. Также не было очередей и на кассах различных ресторанов.
Пустующие коридоры аэропорта тоже бросились в глаза. Никто не толкался, не бежал отчаянно к воротам. Было досаточно места, чтобы разойтись и спокойно идти по аэропорту.
Когда я садилась в самолет до Франкфурта, было видно, что мысль о соблюдении дистанции исчезла из памяти людей, как только появилась возможность показать билет и занять место. В самолете было много людей, хотя не все места были заняты - пустовало около четверти кресел.
Однако я почему-то ожидала, что в рамках следования правилу 2+2 между людьми будет соблюдаться большее расстояние, но понятно, что авиакомпании в настоящее время делают все возможное, чтобы продавать билеты как можно большему количеству клиентов и заполнять самолеты.
И вот путешествие из дождливого Лиссабона во Франкфурт началось.
Большой аэропорт Франкфурта также был довольно тихим и опустевшим, причем мы прибыли туда в один из вечерних часов пик, когда несколько рейсов вылетели одновременно с нами, но несмотря на это, похоже, в аэропорту было не так много пассажиров.
Что меня не удивило в аэропорту Франкфурта, так это то, что мне довольно быстро удалось добраться от одного выхода к другому. Мы сошли с самолета из Лиссабона всего за десять минут до начала второго полета.
Однако и люди, направлявшиеся в четверг утром из Франкфурта в Таллинн, также сказали, что аэропорт был почти пуст, и несколько магазинов закрыты.
Активный вечерний трафик в час пик был фактически виден в среду вечером только тогда, когда самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе, с которой должен был взлететь.
Если в самолете из Лиссабона во Франкфурт не было людей, которые нарушали бы правило ношения масок, то во время полета из Франкфурта в Таллинн были замечены некоторые люди, которые не считали вышеупомянутое обязательство важным. Так, например, человек, который подошел поговорить со своим другом и встал позади нас, стянул маску с лица. Этот же человек позже громко рассказывал о своей работе и жизни в очереди на паспортный контроль.
Казалось, этот гражданин считает, что в маске его недостаточно хорошо слышно.
Наконец в 00.07 мы приземлились в Таллиннском аэропорту. В 00.20 мы приступили к проверке документов и заполнению декларации о состоянии здоровья. К счастью, мы предварительно заполнили декларации о состоянии здоровья онлайн, что избавило нас от того, чтобы вечером на усталую голову расписывать листы бумаги.
К счастью, все прошло быстрее, чем ожидалось, и в 00.37 мы оказались уже по ту сторону двери и подошли к багажным лентам.
Одна вещь, которая меня смутила, заключалась в том, что я нигде не увидела места, где можно было бы сдать тест на коронавирус. Я уже было подумала, что их нельзя сделать прямо в аэропорту, как было обещано.
К счастью, вскоре я поняла, что ошибалась, и мы нашли место, где можно доверить себя в руки человека, берущего пробу. Наша семья решила отказаться от этой роскоши, потому что из-за позднего времени и очереди у нас не было ни возможности, ни желания сделать это.
Подводя итог, можно сказать, что больше всего времени мы провели в Таллиннском аэропорту, но это и понятно - нужно сразу проверять документы целого самолета людей и заниматься тем, чтобы во время текущей пандемии все было в соответствии с правилами.
Однако на данный момент можно сказать наверняка, что летать и путешествовать вовсе не так некомфортно, как можно было бы подумать. Вам нужно только быть готовым к последующей самоизоляции и запастись терпением, чтобы стоять в очередях.