Доброволец: скорее заражусь в магазине, чем в больнице среди коронапозитивных

Студентка второго курса факультета сестринского образования Тартуской высшей школы здравоохранения Линда Бланде (20) не колебалась, когда услышала призыв для студентов прийти и помочь коронапозитивным.

«Чувствовала, что это моя обязанность как будущего медработника. Поскольку я еще продолжаю учебу, полученный на этой работе опыт обязательно пригодится мне в будущем», - считает она. 20

Бланде добавила, что первый опыт работы, связанный с коронавирусом, она получила еще весной. «Я и тогда следила за призывами и отправилась на помощь в дом призрения Табивере, где заболела большая часть персонала и старики нуждались в уходе», - вспоминает она.

Поскольку в конце первого курса так и так нужна была практика ухода за пожилыми пациентами, для Бланде дом призрения стал логичным выбором. Девушка не увидела ничего страшного в своей работе и протокол, составленный для работников с целью предотвращения распространения коронавируса, быстро стал понятен.

Будучи студенткой второго курса, Бланде устроилась сиделкой в отделение экстренной медицины клиники анестезиологии и интенсивного лечения Клиники Тартуского университета. Таким образом, у нее уже был некоторый опыт работы в коронавирусном отделении. Также ей не надо было проходить дополнительные курсы, на которые отправляют студентов-медиков.

«Подумала, что поскольку я и так работаю в клинике, и знаю, насколько быстро ситуация может ухудшиться, пора внести свой вклад», - отметила она. 20

Кроме того, у Бланде стало больше свободного времени в Тартуской высшей школе здравоохранения и учебная работа так и так проходит удаленно.

Бланде трудится в коронавирусном отделении на полставки, в неделю у нее получается около 20 рабочих часов. «Меня определили на второй этаж отделения, где не такие тяжелые пациенты. Им надо вовремя давать лекарства, приносить еду и помогать правильно дышать с помощью кислородной маски, - объяснила она. - В целом нужно просто следить за пациентами и делать все, чтобы их пребывание в больнице было максимально удобным и они могли бороться с заболеванием».

Попав в зону карантина в специальной одежде, Бланде остается там три часа, затем приходит смена. «Просто порядок такой. В отделение не зайдешь только лишь в маске и халате. Если уже надел специальную одежду и провел всю процедуру, то используешь отведенное тебе время на максимум», - объясняет студентка.

По ее словам, со временем привыкаешь к специальной одежде: «Это немного неудобно и если работаешь интенсивно и много, пот течет ручьем, но ничего невыносимого нет»

Страха заразиться в коронавирусном отделении у нее нет: «Там такие строгие меры безопасности и контроль, что я скорее заражусь на улице или в магазине, чем в больнице среди коронапозитивных». 20

Бланде считает, что в Эстонии ситуация с коронавирусом может ухудшиться. «Мы по-прежнему видим высокие цифры и заражаемость продолжает расти. В настоящий момент в Тарту цифры быстро растут, так как люди не относятся к ситуации серьезно», - отмечает она.

Работая в Клинике Тартуского отделения, Бланде видела в коронавирусном отделении и тех пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Для нее это стало настоящим шоком. Эти люди нуждаются в постоянном уходе. Им нужно менять катетеры, они подключены к аппаратам ИВЛ, их нужно переворачивать, чтобы провести гигиенические процедуры.