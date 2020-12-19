Доброволец: скорее заражусь в магазине, чем в больнице среди коронапозитивных

- В больнице действуют строгие меры безопасности
- Состояние пациентов в отделении интенсивной терапии повергло в шок
- Полученный опыт пригодится в будущем
Большинство людей в мире боятся коронавируса как огня, но желающая связать свое будущее с медициной Линда Бланде из Пайде добровольно вызвалась помочь коронавирусному отделению Клиники Тартуского университета, рассказывает Järva Teataja.
Студентка второго курса факультета сестринского образования Тартуской высшей школы здравоохранения Линда Бланде (20) не колебалась, когда услышала призыв для студентов прийти и помочь коронапозитивным.
«Чувствовала, что это моя обязанность как будущего медработника. Поскольку я еще продолжаю учебу, полученный на этой работе опыт обязательно пригодится мне в будущем», - считает она.
Бланде добавила, что первый опыт работы, связанный с коронавирусом, она получила еще весной. «Я и тогда следила за призывами и отправилась на помощь в дом призрения Табивере, где заболела большая часть персонала и старики нуждались в уходе», - вспоминает она.
Поскольку в конце первого курса так и так нужна была практика ухода за пожилыми пациентами, для Бланде дом призрения стал логичным выбором. Девушка не увидела ничего страшного в своей работе и протокол, составленный для работников с целью предотвращения распространения коронавируса, быстро стал понятен.
Будучи студенткой второго курса, Бланде устроилась сиделкой в отделение экстренной медицины клиники анестезиологии и интенсивного лечения Клиники Тартуского университета. Таким образом, у нее уже был некоторый опыт работы в коронавирусном отделении. Также ей не надо было проходить дополнительные курсы, на которые отправляют студентов-медиков.
«Подумала, что поскольку я и так работаю в клинике, и знаю, насколько быстро ситуация может ухудшиться, пора внести свой вклад», - отметила она.
Кроме того, у Бланде стало больше свободного времени в Тартуской высшей школе здравоохранения и учебная работа так и так проходит удаленно.
Бланде трудится в коронавирусном отделении на полставки, в неделю у нее получается около 20 рабочих часов. «Меня определили на второй этаж отделения, где не такие тяжелые пациенты. Им надо вовремя давать лекарства, приносить еду и помогать правильно дышать с помощью кислородной маски, - объяснила она. - В целом нужно просто следить за пациентами и делать все, чтобы их пребывание в больнице было максимально удобным и они могли бороться с заболеванием».
Попав в зону карантина в специальной одежде, Бланде остается там три часа, затем приходит смена. «Просто порядок такой. В отделение не зайдешь только лишь в маске и халате. Если уже надел специальную одежду и провел всю процедуру, то используешь отведенное тебе время на максимум», - объясняет студентка.
По ее словам, со временем привыкаешь к специальной одежде: «Это немного неудобно и если работаешь интенсивно и много, пот течет ручьем, но ничего невыносимого нет»
Страха заразиться в коронавирусном отделении у нее нет: «Там такие строгие меры безопасности и контроль, что я скорее заражусь на улице или в магазине, чем в больнице среди коронапозитивных».
Бланде считает, что в Эстонии ситуация с коронавирусом может ухудшиться. «Мы по-прежнему видим высокие цифры и заражаемость продолжает расти. В настоящий момент в Тарту цифры быстро растут, так как люди не относятся к ситуации серьезно», - отмечает она.
Работая в Клинике Тартуского отделения, Бланде видела в коронавирусном отделении и тех пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Для нее это стало настоящим шоком. Эти люди нуждаются в постоянном уходе. Им нужно менять катетеры, они подключены к аппаратам ИВЛ, их нужно переворачивать, чтобы провести гигиенические процедуры.
К сожалению, многие не выходят из критического состояния и умирают. Это действительность, с которой приходится сталкиваться медицинским сотрудникам. Глядя на все это, Линда Бланде делает все возможное, чтобы никто из ее отделения не попал в интенсив.