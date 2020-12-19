Сб, 19.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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Фото ⟩ Продается самый что ни на есть обыкновенный дом

Дом в поселке Лелле Раплаского уезда.

ФОТО: KV.EE

В Рапламаа продается дом, про который и рассказать-то нечего. Самый обычный дом, каких много в Эстонии, передает Kodustiil.

В этом исключительно обыкновенном двухэтажном доме всего шесть комнат. Здесь может прекрасно жить среднестатистическая эстонская семья: квадратных метров хватит на всех: их целых 153.

Цена, которую просят за этот дом, также обыкновенная и вполне разумная. Покупателю придется заплатить за дом 37 000 евро. Учитывая, что по данным Департамента статистики, средняя зарплата в Рапласком уезде, где находится дом, составляет 1220 евро, эта недвижимость должна быть доступна даже среднестатистическому жителю Рапламаа.

Ознакомиться с самым обыкновенным домом можно ЗДЕСЬ.

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