Из-за аварии водопровода в центре Таллинна ограничено движение транспорта

На Пярнуском шоссе, 13 в Таллинне ведутся аварийные работы на водопроводе, что в выходные сопровождается ограничением движения транспорта. Две полосы движения закрыты, а остановка автобусов «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе временно смещена.

Tallinna Vesi старается как можно скорее завершить аварийные работы, однако ожидается, что ограничения движения будут действовать как в субботу, так и в воскресенье. Предприятие просит руководствоваться установленными временными дорожными знаками и приносит извинения за неудобства.