Сб, 19.12.2020
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Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Из-за аварии водопровода в центре Таллинна ограничено движение транспорта
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Из-за аварии водопровода в центре Таллинна ограничено движение транспорта

Городской автобус.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Таллинне у площади Вабадузе из-за аварии водопровода ограничено движение транспорта, сообщила в субботу BNS пресс-служба Tallinna Vesi.

На Пярнуском шоссе, 13 в Таллинне ведутся аварийные работы на водопроводе, что в выходные сопровождается ограничением движения транспорта. Две полосы движения закрыты, а остановка автобусов «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе временно смещена.

Tallinna Vesi старается как можно скорее завершить аварийные работы, однако ожидается, что ограничения движения будут действовать как в субботу, так и в воскресенье. Предприятие просит руководствоваться установленными временными дорожными знаками и приносит извинения за неудобства.

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