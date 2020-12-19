Жители Эстонии получили от Департамента здоровья СМС-сообщения

«Пусть праздники будут чудесными и без коронавируса. Запустите приложение HOIA, проведите празднике дома, а на улице носите маску. Приложение можно найти на сайте www.hoia.me. Департамент здоровья», - сказано в сообщении.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5942 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 9,4% от общего количества тестов.