Сб, 19.12.2020
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Криста Фишер
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Жители Эстонии получили от Департамента здоровья СМС-сообщения

Сообщение Департамента здоровья.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Департамент здоровья стал отправлять жителям Эстонии СМС-сообщения, в которых призывает быть осторожными и в рождественское время.

«Пусть праздники будут чудесными и без коронавируса. Запустите приложение HOIA, проведите празднике дома, а на улице носите маску. Приложение можно найти на сайте www.hoia.me. Департамент здоровья», - сказано в сообщении.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5942 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 9,4% от общего количества тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 357 человек.

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