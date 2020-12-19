Видео ⟩ В США медсестра упала в обморок после вакцинации от коронавируса

Несколько дней назад в мире началась вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день большинство вакцинированных — работники передовой или люди из группы риска. Но вчера, 18 декабря, в интернете стало распространяться видео о том, как медсестре сделали прививку и через 17 минут ей стало плохо, после чего она потеряла сознание, пишет Postimees.
Речь идет о проживающей в США, в Теннеси 30-летней матери двух детей Тиффани Понтес Довер. Она была одной из первых сотрудниц своей больницы, которая получила вакцину. Момент, как ей делают прививку снимало местное издание. После она давала интервью, но через 17 минут почувствовала себя очень плохо и упала в обморок.
Однако врачи больницы заявили, что этот инцидент никак не связан с вакциной Pfizer. Сама Довер после призналась, что потеря сознания для нее привычное явление и ее тело реагирует даже на легкую боль.
Источник: Dailymail