Видео ⟩ В США медсестра упала в обморок после вакцинации от коронавируса

Несколько дней назад в мире началась вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день большинство вакцинированных — работники передовой или люди из группы риска. Но вчера, 18 декабря, в интернете стало распространяться видео о том, как медсестре сделали прививку и через 17 минут ей стало плохо, после чего она потеряла сознание, пишет Postimees.