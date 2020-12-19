Фото: Гринч украл Рождество, а продает - недвижимость

Креативный маклер решил, что, придав объявлению о продаже недвижимости рождественский характер, он быстрее продаст вверенный ему объект, передает Kodustiil.
В американском портовом городе Балтиморе выставили на продажу дом, который мало чем отличался от похожих объектов: три спальни да три ванные - все стандартно. Однако маклер решил привлечь к продаже такого известного не только в США персонажа, как Гринч.
Появление на фото этого персонажа, по мнению маклера Кристины Дадли, является всего лишь маркетинговым ходом, целью которого было привлечь внимание потенциальных покупателей, рассказывает realtor.com.
«Конечно, решение купить дом появляется не из-за красивых картинок и забавных персонажей. Тем не менее, оригинальные фотографии выразительнее большого объема текста, они вызывают эмоциональную реакцию и, в результате, привлекают более заинтересованных людей», - отметила Дадли.
Дом, в котором хозяйничает Гринч, построен в 1912-м году и расположен на участке площадью 2000 квадратных метров. За дом хотят получить 374 900 долларов, или 329 501 евро.