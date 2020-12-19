Сб, 19.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
1 мин для прочтения

Фото: Гринч украл Рождество, а продает - недвижимость

ФОТО: realtor.com

Креативный маклер решил, что, придав объявлению о продаже недвижимости рождественский характер, он быстрее продаст вверенный ему объект, передает Kodustiil. 

В американском портовом городе Балтиморе выставили на продажу дом, который мало чем отличался от похожих объектов: три спальни да три ванные - все стандартно. Однако маклер решил привлечь к продаже такого известного не только в США персонажа, как Гринч. 

ФОТО: realtor.com

Появление на фото этого персонажа, по мнению маклера Кристины Дадли, является всего лишь маркетинговым ходом, целью которого было привлечь внимание потенциальных покупателей, рассказывает realtor.com.

ФОТО: realtor.com

«Конечно, решение купить дом появляется не из-за красивых картинок и забавных персонажей. Тем не менее, оригинальные фотографии выразительнее большого объема текста, они вызывают эмоциональную реакцию и, в результате, привлекают более заинтересованных людей», - отметила Дадли.

ФОТО: realtor.com

Дом, в котором хозяйничает Гринч, построен в 1912-м году и расположен на участке площадью 2000 квадратных метров. За дом хотят получить 374 900 долларов, или 329 501 евро. 

ФОТО: realtor.com

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back