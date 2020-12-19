В Латвии и Литве за сутки от коронавируса умерло более 50 человек

Латвия

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 870 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 18 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ).

Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, двое - от 55 до 60 лет, один - от 60 до 65 лет, один - от 65 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет, шесть человек - в группу от 85 до 90 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 427 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 057 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 8,7%.

По расчетам агентства BNS, за последние 14 дней коронавирус выявлен у 9510 человек, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 495,3 случая на 100 тыс. населения.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера в стационары помещены 109 пациентов с Covid-19, выписано 114 человек. В настоящее время в стационарах лечатся 848 человек, у 52 болезнь протекает тяжело.

До сих пор в Латвии Covid-19 заболели 30 297 человек, сделано 780 983 теста на коронавирус.

Литва

В Литве вчера, 18 декабря, подтверждено еще 3219 случаев коронавируса, скончались 33 человека с подтвержденным Covid-19, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Департамент статистики.

Всего в стране Covid-19 был диагностирован у 109 429 человек, 50 587 выздоровели.

От Covid-19 умерли 1005 человек, еще 507 человек, инфицированных этим вирусом, умерли от других причин.

В больницах лечатся 2353 пациента с Covid-19. 198 находятся в отделениях интенсивной терапии, 132 нуждаются в искусственной вентиляции легких, 1312 пациентов получают кислородные маски.