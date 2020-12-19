СМИ: ФБР следит за балтийскими филиалами банков Swedbank, SEB и Danske

По данным шведской газеты Dagens Industri, ФБР следит за банками SEB, Swedbank и Danske Bank из-за подозрений в отмывании денег, передает BNS со ссылкой на норвежский портал экономических новостей E24.
По словам источников Dagens Industri, власти США подозревают балтийские филиалы всех трех банков в мошенничестве и отмывании денег. ФБР также расследует финансовое поведение клиентов этих банков. Акции всех трех банков значительно упали после статьи Dagens Industri, пишет E24, - акции Swedbank упали более чем на семь процентов, SEB - более чем на пять процентов, а Danske - более чем на три процента.
Прошлым летом в Министерство юстиции Швеции от американских коллег поступил запрос о правовой помощи, который показал, что три банка находятся под контролем федеральных органов США. Ни США, ни шведские власти не прокомментировали Dagens Industri последние вскрывшиеся обстоятельства, но шведский пресс-секретарь Swedbank Ральф Багнер ответил на вопросы E24.
«Как известно общественности, наша деятельность расследуется органами Дании, США, Эстонии и Франции, - пояснил Багнер в электронном письме E24. - И, как мы уже говорили ранее, мы находимся в тесном контакте со всеми из них. Но я не могу предсказать возможные результаты диалогов. Вопрос по-прежнему остается неясным».
Уже в ноябре прошлого года выяснилось, что США расследуют возможное участие Swedbank в нарушении санкций, введенных в отношении России, когда сотрудник банка разрешил российскому олигарху и бывшему министру Михаилу Абызову перевести 860 миллионов долларов США через 70 связанных со Swedbank офшорных счетов.