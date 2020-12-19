СМИ: ФБР следит за балтийскими филиалами банков Swedbank, SEB и Danske

По словам источников Dagens Industri, власти США подозревают балтийские филиалы всех трех банков в мошенничестве и отмывании денег. ФБР также расследует финансовое поведение клиентов этих банков. Акции всех трех банков значительно упали после статьи Dagens Industri, пишет E24, - акции Swedbank упали более чем на семь процентов, SEB - более чем на пять процентов, а Danske - более чем на три процента.

Прошлым летом в Министерство юстиции Швеции от американских коллег поступил запрос о правовой помощи, который показал, что три банка находятся под контролем федеральных органов США. Ни США, ни шведские власти не прокомментировали Dagens Industri последние вскрывшиеся обстоятельства, но шведский пресс-секретарь Swedbank Ральф Багнер ответил на вопросы E24.

«Как известно общественности, наша деятельность расследуется органами Дании, США, Эстонии и Франции, - пояснил Багнер в электронном письме E24. - И, как мы уже говорили ранее, мы находимся в тесном контакте со всеми из них. Но я не могу предсказать возможные результаты диалогов. Вопрос по-прежнему остается неясным».