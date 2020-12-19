Картина дня: нелегальные мясокомбинаты, доброволец в covid-отделении и почему не тормозится рост заболеваемости

Коронавирус диагностирован у 561 жителя Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5942 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 9,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Департамент: признаков замедления распространения инфекции не видно

Эффект от новых ограничений, введенных 10 декабря, можно будет увидеть не ранее, чем через три недели после их введения, подчеркивает генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Это означает, что количество заражений может увеличиваться как минимум до 31 декабря. Читать далее...

«Мы надеялись, что болезнь его не одолеет»: коллеги вспоминают Александра Черненка

Глава отделения анестезиологии и интенсивного лечения Александр Черненок, проработавший в Нарвской больнице 42 года, на этой неделе проиграл битву с коронавирусом. Во втором доме Черненка — в Нарвской больнице — с теплом вспоминают проведенное вместе время и до сих пор смеются над его шутками. Читать далее...

Доброволец: скорее заражусь в магазине, чем в больнице среди коронапозитивных

Большинство людей в мире боятся коронавируса как огня, но желающая связать свое будущее с медициной Линда Бланде из Пайде добровольно вызвалась помочь коронавирусному отделению Клиники Тартуского университета. Читать далее...

Жители Эстонии получили от Департамента здоровья СМС-сообщения

Департамент здоровья стал отправлять жителям Эстонии СМС-сообщения, в которых призывает быть осторожными и в рождественское время. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Колите, Танель, колите!

Уже 27 декабря Эстония готова начать первый этап вакцинации от коронавируса. Сама вакцина, а их на финишную прямую вышло целых семь, из которых две являются явными фаворитами, пока не получила разрешения на продажу от Европейского департамента лекарств. Тем не менее, руководители европейских стран застыли в ожидании, а оппозиции и скептики нашли новую тему для нападок. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Да, все мы носим маски именно так!

Каждое утро, собираясь на работу, любой уважающий себя русский отглаживает прокладку и надевает ее так, как его научила на Первом канале Елена Малышева: с одной стороны, глаза б мои все это не видели, с другой, опять же, и маски другой не надо. Читать далее...

ФОТО 〉 В Эстонии процветает подпольный колбасный бизнес

Эксперимент Postimees выявил, как на секретной фабрике, расположенной в Южной Эстонии, полным ходом идет производство колбасы и какая удивительная бизнес-модель у этого тайного бизнеса. Читать далее...

Ратас: если Мартин Хельме не хочет быть в этом правительстве, значит его там не будет

Премьер-министр Юри Ратас заявил в программе новостей Reporter, что если Мартин Хельме больше не хочет быть в правительстве, значит, его не будет в правительстве. Так премьер-министр прокомментировал пост министра финансов в соцсетях, где Хельме предположил, что, если в Рийгикогу провалится первое чтение проекта референдума о браке, он больше не будет министром. Читать далее...

Эксперты назвали города Европы с самым высоким уровнем жизни. Где в этом рейтинге оказался Таллинн?

Список европейских городов с самым высоким уровнем жизни подготовил британский девелопер недвижимости. Основные критерии, по которым он составлялся: качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений. Читать далее...

ФОТОРЕПОРТАЖ 〉 Напряженная пора для эстонских военных в Африке

У военнослужащих Сил обороны Эстонии на военной базе Гао в Мали сейчас напряженное время. Мужчины и женщины, которые действовали в Мали с середины августа в рамках операции «Бархан» под руководством французов, начинают сворачивать свою службу в Гао и его окрестностях. Читать далее...

РЕПОРТАЖ 〉 Перелет до Таллинна с пересадкой: ничего страшного, только нужна маска и немного терпения

Последняя неделя перед праздниками, и все спешат домой. По крайней мере, так казалось во время путешествия из Лиссабона в Таллинн. Самолеты были полны людей, но большие аэропорты казались относительно пустыми. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Грузовик с прицепом съехал в кювет, движение встало на несколько часов