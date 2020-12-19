В Таллинне вандалы испортили рождественскую иллюминацию

«Очень жаль, что созданная красота так повреждена руками злоумышленников. Приглашенный сегодня в парк порадовать детей Дед Мороз по-прежнему с детьми, но настроение подпорчено. Надеюсь, что виновные будут быстро пойманы полицией и достойно наказаны», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

Расположенный на улице Сихи, 98 в парке Вабадузе элемент иллюминации «Подарок» пользовался популярностью как у детей, так и у взрослых. Для подачи заявления в полицию собирается информация. Скорее всего, акт вандализма был совершен в среду.

Установившая освещение фирма Adam Bd пыталась отремонтировать «Подарок» на месте, но повреждение так велико, что элемент еще нужно отремонтировать в мастерской. Компания, которая подготовила световое решение, пообещала, что ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки и не позднее Рождества.