Рагнар Клаван заразился коронавирусом

Капитан сборной Эстонии по футболу и центральный защитник итальянского клуба «Кальяри» Рагнар Клаван сдал тест на коронавирус и он оказался положительным.
Из пресс-релиза «Кальяри» следует, что, помимо Клавана, коронавирусом заразились также вратари Симоне Арести и Никколо Кабрас. Спортсменов срочно отправили на самоизоляцию, пишет Postimees.
Завтра «Кальяри» принимает команду «Удинезе». К настоящему моменту известно, что результаты тестов остальных членов команды Рагнара Клавана были отрицательными и никаких проблем не должно возникнуть.