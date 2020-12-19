Сб, 19.12.2020
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Криста Фишер
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Рагнар Клаван заразился коронавирусом

Рагнар Клаван.

ФОТО: Jonathan Moscrop/Sportimage/PA Images

Капитан сборной Эстонии по футболу и центральный защитник итальянского клуба «Кальяри» Рагнар Клаван сдал тест на коронавирус и он оказался положительным.

Из пресс-релиза «Кальяри» следует, что, помимо Клавана, коронавирусом заразились также вратари Симоне Арести и Никколо Кабрас. Спортсменов срочно отправили на самоизоляцию, пишет Postimees.

Завтра «Кальяри» принимает команду «Удинезе». К настоящему моменту известно, что результаты тестов остальных членов команды Рагнара Клавана были отрицательными и никаких проблем не должно возникнуть.

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