Кого защищает Закон - правление товарищества или собственника квартиры?

«В ноябре в нашем подъезде был произведена замена стояков. Я не препятствовала и обеспечила доступ к трубам со стороны кухни. Во время установки труб работники сильно повредили стену в ванной. После их работы в стене осталась большая дыра, размером 40 на 32 см, - пишет в редакцию Rus.Postimees жительница Мустамяэ Светлана Д. - Мною была приглашена председатель нашего товарищества, которой я показала ужасно выполненную работу.

Работники, которые повредили стену, посоветовали мне наклеить кафель обратно, при этом большая часть кафеля была разбита. Я пригласила и специалиста, который оценил свою работу по восстановлению стены в 90-100 евро. По закону нельзя заставить собственника квартиры нести материальный ущерб на благо товарищества, а замена стояка - это благо для всех. Правление должно компенсировать восстановление».

Вот такая история. Редакции даже не пришлось связываться с КТ, так как Светлана переслала нам обстоятельный ответ председателя. Приводим его сокращенный перевод на русский язык.

«В задачу мастеров по ремонту канализационного стояка не входит вскрывать стены на кухнях, в туалетах или ванных комнатах для доступа к стояку и восстанавливать их первоначальную форму после завершения работ. Это ответственность собственника квартиры. Если собственник квартиры открывает в своей квартире участок стены для ремонта, он не делает работу за товарищество, а выполняет обязанность члена товарищества по поддержанию в порядке совместной собственности.

За 52 года существования нашего многоквартирного дома многие собственники квартир еще до создания квартирного товарищества в 1998 году уже снесли шкафы, дающие доступ к стоякам и облицевали кафельной плиткой примыкающие к вертикальным шахтам части стен на кухнях и в санузлах. В разных квартирах это было сделано по-разному и с разным качеством. Есть и квартиры, в которых, кроме санитарного ремонта на кухне и в ванной, ничего не делалось. В этих условиях специфика, объем и стоимость выполняемых в разных квартирах работ по восстановлению вскрытых частей стен после ремонта канализационного стояка существенно различаются.

Поскольку по отношению к другим собственникам было бы несправедливо выполнять эти различные ремонтные работы за счет квартирного товарищества, вскрытые стены восстанавливают сами собственники квартир и за свой счет. Так будет и в дальнейшем. Проем 40х32 см в ванной комнате вам также придется покрыть плиткой за свой счет», - ответили Светлане из квартирного товарищества.