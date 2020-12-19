В Турции произошел взрыв в Covid-больнице: есть погибшие

В результате взрыва, вызванного поломкой кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции, погибли девять человек. Об этом в субботу, 19 декабря сообщил министр здравоохранения страны, передает Korrespondent со ссылкой на Anadolu.
Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не уточняются.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание.
#Gaziantep oksijen tüpü patlamış— 🇹🇷🄴🄼🄸🅁🄷🄰🄽🇹🇷 (@EmirhanCukadar) December 19, 2020
Geçmiş olsun #Gaziantep 😥 pic.twitter.com/yBwlllclqJ
По словам министра здравоохранения страны, в больнице взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом, затем произошел пожар. 11 пациентов больницы, которые проходили лечение от COVID-19, перевели в другие медицинские учреждения, их состояние не уточняется.