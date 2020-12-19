Сб, 19.12.2020
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Трийн Терамяэ
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В Турции произошел взрыв в Covid-больнице: есть погибшие

Взрыв в больнице для зараженных коронавирусом. Турция, 19 декабря 2020 г.

ФОТО: KADIR GUNES/AFP

В результате взрыва, вызванного поломкой кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции, погибли девять человек. Об этом в субботу, 19 декабря сообщил министр здравоохранения страны, передает Korrespondent со ссылкой на Anadolu.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не уточняются.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание.

По словам министра здравоохранения страны, в больнице взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом, затем произошел пожар. 11 пациентов больницы, которые проходили лечение от COVID-19, перевели в другие медицинские учреждения, их состояние не уточняется.

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