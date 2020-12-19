В Турции произошел взрыв в Covid-больнице: есть погибшие

В результате взрыва, вызванного поломкой кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции, погибли девять человек. Об этом в субботу, 19 декабря сообщил министр здравоохранения страны, передает Korrespondent со ссылкой на Anadolu.