Сб, 19.12.2020
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Юлле Харью
1 мин для прочтения

Норвежские биатлонисты продолжают доминировать на этапах Кубка мира

Йоханнес Бё.

ФОТО: DARKO BANDIC/AP

В австрийском Хохфильцене норвежский биатлонист Стурла Легрей победил в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 14,9 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен (+8,5; 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Бё (+8,9; 3). Стурла выиграл уже третью гонку этапа соревнования в нынешнем сезоне, передает NEWSru.

Ранее Легрей выходил триумфатором в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе в финском Контиолахти, а также в спринте на нынешнем этапе в Хохфильцене.

Лучший из россиян Матвей Елисеев занял 18-е место (+1.50,9; 0), Александр Логинов - 22-е (+2.05,5; 3), Евгений Гараничев - 25-е (+2.13,0; 3), Эдуард Латыпов - 29-е (+2.31,7; 2) и Антон Бабиков - 37-е (+3.10,2; 2).

Этап Кубка мира в Хохфильцене продолжится в субботу женской гонкой преследования.

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