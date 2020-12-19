Сб, 19.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Весь этот маскарад — чепуха!»: как в Эстонии оправдывают себя антимасочники
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«Весь этот маскарад — чепуха!»: как в Эстонии оправдывают себя антимасочники

Фото иллюстративное.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

С конца ноября полиция помогает Департаменту здоровья обеспечить выполнение обязанности носить маски и правила рассредоточения. Почти в течение месяца полиция наблюдала положительную картину: большинство людей заботятся о своем здоровье и носят маски.

«С начала месяца полицейские по всей Эстонии посетили свыше 1600 учреждений и побеседовали с более чем десятью тысячами человек», - сказал Postimees старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

По словам Трея, полиция видит, что примерно 85 процентов людей носят маски, а если у человека нет маски, полиция при необходимости выдает ему маску, чтобы человек мог сразу защитить себя и других от вируса. «Были те, кто отказывался от маски, но в большинстве случаев маску либо приобретают сами, ее выдает полиция и человек продолжает совершать покупки, либо покидают магазин», - отметил Трей.

Но если полиция видит, что требование носить маску умышленно нарушают и такое поведение повторяется, полиция фиксирует обстоятельства инцидента и личные данные, и отправляет эту информацию в Департамент здоровья.

«Предыдущие посещения магазинов и торговых центров показывают, что как требование по рассредоточению, так правило 2 + 2 в основном выполняются. У всех предприятий также есть дезинфицирующие средства и информационные плакаты Департамента здоровья», - рассказал Трей. Он добавил, что в качестве хорошего примера некоторые магазины также указали, сколько людей может быть в магазине одновременно. «Нам пришлось провести дополнительную разъяснительную работу в небольших магазинах и на заправках, где может быть одновременно меньше посетителей, но где также необходимо соблюдать ограничения для сохранения здоровья», - сказал Трей.

И МуПо информирует людей о необходимости носить маски

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) раздает столичным жителям рекомендации носить маски. «Также у наших билетных контролеров есть с собой запас масок, которые предлагают людям. Особенно благодарны за маски пенсионеры», - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. По ее словам, сотрудники видят, что обязанность носить маски уже спокойно приняли и все больше тех, кто их носит.

«Среди молодежи появилась свой модный тренд — носить тряпичные маски черного цвета», - рассказала Хунт.

Как люди объясняют МуПо, почему они не носят маски:

  1. Я не могу дышать через маску, да и вообще, от этого нет пользы. (наиболее частый ответ)
  2. Если в иное время выдыхаешь бациллы, то теперь вдыхаешь их все обратно в свои легкие.
  3. У меня астма! (когда контролер просит справку от врача, ее не показывают). Я не должен всем доказывать, что я болен!
  4. Весь этот маскарад — чепуха! Носите сами, если хотите. Оставьте нормальных людей в покое!
  5. Я не верю в сказки!
  6. (Пенсионер) — мне стыдно миру показывать, что я настолько легковерный, что ношу маски.
  7. Я не собираюсь участвовать в этой идиотской афере!

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