Сб, 19.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Президент Чили пожаловался на самого себя и получил штраф за отсутствие маски

Президент Чили Себастьян Пиньера.

ФОТО: Presidency of Chile HANDOUT/EPA

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около 3500 долларов) за то, что позировал для селфи на пляже с прохожей без маски, сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters.

В стране действуют строгие правила ношения масок во всех общественных местах, их нарушение грозит наказанием вплоть до тюремного заключения.

Вызвавшее резонанс селфи появилось в соцсетях в начале декабря. Пиньера объяснил, что гулял один по пляжу возле своего дома. Его узнала женщина и попросила сфотографироваться вместе. На фото они стоят близко друг к другу. Правила разрешают находиться на пляже без маски при соблюдении социальной дистанции. Пиньера уже извинился за инцидент.

В Twitter регионального подразделения Минздрава Вальпараисо говорится, что президент сам подал жалобу на себя. В Чили с начала пандемии зарегистрировано зарегистрировано более 581 тыс. случаев коронавируса и свыше 16 тысяч смертей.

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