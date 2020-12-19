Галерея ⟩ В Таллинне предпраздничная лихорадка: парковки у торговых центров забиты до предела

В час дня большинство парковочных мест на уличных автостоянках торговых центров Kristiine и Rocca al Mare были заняты, но найти место в задней части автостоянок не составляло особой проблемы.

Но около трех часов дня на уличной парковке торгового центра Ülemiste не было свободных мест. Примерно через 15 минут езды по парковке Postimees удалось добыть себе место одного уезжающего водителя. Таких ожидающих парковочного места в каждом ряду было много.