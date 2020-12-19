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16 декабря во Владимире вор в законе Леван Абуладзе сбежал из суда - с продления собственного содержания под стражей. Би-би-си собрала громкие случаи побегов из тюрьмы за последние годы.

Информационное агентство «Прайм Крайм» сообщило, что криминальный авторитет Леван Абуладзе, более известный как Леван Сухумский, сбежал из суда, отпросившись в туалет.

Абуладзе 16 декабря доставили в суд во Владимире, чтобы продлить арест: он ждал суда по уголовному делу за занятие высшего положения в криминальной иерархии (такая статья появилась в Уголовном кодексе России в прошлом году). До этого Абуладзе четыре года провел в тюрьме по обвинению в незаконном обороте наркотиков и подделке документов.

Однако в суде криминальный авторитет оказался, когда предыдущие два месяца ареста уже два дня как истекли. Адвокаты настояли, чтобы с Абуладзе сняли наручники - ведь в этот момент он формально был не под арестом. После этого Абуладзе отлучился в туалет - и исчез.

Сбежал, соскучившись по дочке

Побеги из судов случаются не так часто, как из колоний. Один из самых ярких (но неудачных) побегов попал на видео в декабре 2019 года: 18-летний Леонид Грейсер выбрался из клетки-аквариума в суде подмосковной Щербинки и залез на подвесной потолок прямо на глазах у приставов. Те электрошокером и дубинками загнали беглеца обратно в клетку, причем в процессе с обвиняемого слетели штаны. Грейсер обвинялся в убийстве сестры.

А в апреле 2019 года осужденный за разбойное нападение и убийство попытался сбежать из колонии в Смоленской области через вентиляцию: его задержала охрана уже возле внешнего периметра колонии.

Летом 2020 года осужденный за кражу сбежал из колонии в Каменске-Уральском. Его задержали на следующий день - он пытался поймать попутку на шоссе и приехать к друзьям в Первоуральск. Мимо проезжали сотрудники ФСИН, которые его и искали.

Узнав беглеца, они остановили машину и предложили его подвезти. Мужчина сам сел к ним в машину. За кражу у него был срок в два года колонии, а за побег добавили еще два с половиной, причем режим заменили на строгий.

Осенью 2020 года в Калмыкии трое осужденных за кражу, грабеж и разбой сбежали из колонии, чтобы, как они потом утверждали, побывать на дне города в Астрахани. Поймали их случайно - сотрудник ГИБДД увидел машину без номеров на трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» и попытался ее остановить. Когда водитель внедорожника не подчинился и стал набирать скорость, началась погоня, и через 10 километров беглецов все-таки задержали.

В 2016 году в Томске осужденный убежал из колонии за 10 месяцев до конца шестилетнего срока за хранение наркотиков в крупном размере. По его словам, он очень соскучился по жене и восьмилетней дочке, поэтому прошел 200 километров по лесной дороге от Томска до села, где живет его семья. Там его задержали, и он получил еще два года колонии строгого режима.

А для двоих заключенных в Якутии побег закончился быстро и печально: угнав микроавтобус, они поехали по трассе в сторону Якутска и врезались в стоящий на обочине грузовик. Оба были не пристегнуты, оба выпивали. После ДТП их отвезли в больницу, но спасти заключенных не удалось.

Подземный ход на волю

В сентябре 2020 года шестеро заключенных сбежали из колонии строгого режима в Махачкале через вырытый ими подземный ход. Тоннель получился гораздо шире и комфортнее, чем показывают в кино: около двух метров в ширину и полтора метра в высоту, а стены и потолок даже были укреплены досками, чтобы земля не обвалилась.

Все сбежавшие осуждены на сроки от 10 до 14 лет - преступления четверых связаны с наркотиками, двое сидели за убийства. После побега прокуратура нашла в колонии нарушения, возбудили уголовное дело о халатности, за превышение должностных полномочий был задержан сотрудник колонии.

Поймали беглецов через неделю в соседней Калмыкии, они шли по степи вдоль железной дороги. По информации полиции, все шестеро собирались добраться до Астрахани, перебраться в Казахстан, а оттуда - в Таджикистан, откуда родом были двое сбежавших.

Сообщалось, что местный пастух получит миллион рублей - такую награду за помощь в поимке объявили местные власти.

Иркутские «Бонни и Клайд»

Сидевшие за грабежи 24-летняя Татьяна Никитина и 31-летний Сергей Устюгов бежали из-под конвоя в июне 2020 года. Их привезли в квартиру жилого дома в Иркутске для следственного эксперимента.

Побег попал на камеру наружного наблюдения. На видео видно, как из подъезда жилого дома выходят босой мужчина, а за ним женщина в темной одежде, и вместе они трусцой убегают по улице. У пары были сроки за многократные грабежи ювелирных магазинов, заправок и даже почтовых отделений.

Еще до побега в истории Никитиной и Устюгова было много драматичных поворотов. Устюгов и Никитина встретились в 2013 году, тогда девушка набрала кредитов на 200 тысяч рублей, а оплачивать их было нечем. Из-за звонков коллекторов она поругалась с родными и ушла из дома.

Ее приютил друг, через которого она и познакомилась с Устюговым. Грабить начали втроем. Врывались в магазин в масках и, угрожая пистолетом, забирали деньги. План работал, но подвело то, что компания скрывалась на машине друга - официально зарегистрированной на него.

Полиция вышла на владельца машины и задержала его, а Никитина и Устюгов скрылись: в 2015 году их объявили в федеральный розыск, и пара на мотоцикле, а потом автостопом проделала путь длиной в пять тысяч километров - из Иркутска в Краснодар.

Там Никитина и Устюгов снова принялись за магазины. С октября 2016 года в городе их произошло 15, и все по одной схеме: два человека в масках врывались в магазин и угрожали продавцам предметом, похожим на пистолет. Ущерб наносили небольшой - по 2-3 тысячи рублей. Иногда просто забирали дорогой алкоголь и сигареты.

Задержали «Бонни и Клайда» - так их прозвали журналисты - в июне 2017 года, после неудачной попытки Устюгова ограбить банк. Их сдал хозяин квартиры, которую снимала пара. Вскоре после неудачной попытки грабежа Татьяна в окно увидела, как полицейские во дворе опрашивают соседей. Пара испугалась и съехала, не заплатив хозяину. Тот пошел в полицию с копией паспорта девушки и описал ее спутника.

Устюгов получил 11 лет колонии, Никитина - девять. Отбывать наказание их отправили в родной Иркутск. Несколько лет они переписывались, пока снова не встретились - во время следственных действий в квартире. Что за следственные действия проводились летом 2020 года, когда пара уже давно была осуждена, неизвестно. Однако «Бонни и Клайд» сбежали, и поймать их не могли до сентября.