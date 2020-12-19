Экстренно вводят жесткий локдаун: в Великобритании стремительно распространяется новый штамм коронавируса

По его словам, эта мутация вируса может иметь скорость распространения выше, чем уже известный штамм, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или затрагивает вакцины и лечение, передает DW.

Уитти указал в своем заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, что Всемирной организации здравоохранении уже сообщили о ситуации.

Позднее в тот же день информацию, изложенную главным врачом Англии, подтвердил, выступая перед журналистами, британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы все еще не знаем многого, - заявил он. - Однако нет сведений о том, что новый вариант вызывает более тяжелое протекание болезни".

Джонсон объявил о жестком локдауне

Впервые власти Великобритании объявили об обнаружении нового варианта коронавируса 14 декабря. По информации Лондона, больше всего зараженных им пациентов зарегистрировано на юго-востоке Англии.

В связи с быстрым распространением нового штамма, получившего наименование VUI2020/12/01, британское правительство значительно ужесточило меры по борьбе с коронавирусом начиная с воскресенья, 20 декабря. "Если вирус изменит свой способ атаки, мы должны изменить наш способ обороны", - заявил Джонсон.