Глава Роспотребнадзора России спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса

"Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Попова также заявила, что переболевшим коронавирусом не надо прививаться, если есть антитела.

"На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует", - отметила она.

"А если их нет, то это предмет обсуждения с врачом, - уточнила Попова. - Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим. И сам решит, нужно ли делать эту прививку".

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

"Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии), - сказал он. - Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени".