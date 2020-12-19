Паромное сообщение нарушено: судоходная компания отменила рейсы

Были отменены сегодня как утренний рейс в 8.15 Сыру (Хийумаа) - Трийги (Сааремаа), так и вечерний рейс в 19 часов Трийги-Сыру, сообщает Postimees.

Судоходная компания AS Kihnu Veedteed сообщила в субботу, 19 декабря, поздно вечером, что им удалось устранить техническую неполадку парома Soela и завтра, 20 декабря, рейсы состоятся в соответствии с обычным графиком.