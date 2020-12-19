Сб, 19.12.2020
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Юлле Харью
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Паромное сообщение нарушено: судоходная компания отменила рейсы
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Паром Soela

ФОТО: Irina Mägi/Saarte Hääle arhiiv

Сегодня, 19 декабря, из-за технической неисправности пассажирского парома Soela паромное сообщение между Хийумаа и Сааремаа было прервано.

Были отменены сегодня как утренний рейс в 8.15 Сыру (Хийумаа) - Трийги (Сааремаа), так и вечерний рейс в 19 часов Трийги-Сыру, сообщает Postimees.

Судоходная компания AS Kihnu Veedteed сообщила в субботу, 19 декабря, поздно вечером, что им удалось устранить техническую неполадку парома Soela и завтра, 20 декабря, рейсы состоятся в соответствии с обычным графиком. 

Напомним, что ранее компания сообщала, что из-за технической неисправности рейсы будут отменены до вторника. 

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