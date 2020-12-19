США прекращают расследование случая отмывания денег в эстонском филиале банка Danske

Как сообщает Danske, Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) проинформировало их о том, что расследование в отношении деятельности эстонского филиала прекращено.

Но Danske не исключает возможности того, что OFAC может пересмотреть дело в случае появления новой информации.

Банк Danske находился под следствием в Соединенных Штатах по обвинению в отмывании денег, поскольку признал, что более двух лет назад не смог проконтролировать перевод прошедших через эстонский филиал 200 миллиардов евро, принадлежащих нерезидентам. Собственное расследование банка показало, что большая часть этих денег была сомнительного происхождения.