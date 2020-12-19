Сб, 19.12.2020
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Юлле Харью
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Фото: два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись

ДТП в Пярну.

ФОТО: Ingemar Õis

Сегодня, 19 декабря, в Пярну на Таллиннском шоссе столкнулись два автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сказал, что о ДТП в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Сави в полицию сообщили около 19 часов.

На перекрестке столкнулись легковой автомобиль Opel и городской внедорожник Honda. В ДТП никто не пострадал и водители договорились между собой. Лукк отметил, что полиция производство не начала, поэтому подробностей аварии у них нет, далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.

На месте происшествия работали и спасатели, которые ликвидировали возможное возгорание одного из автомобилей. Движение на месте было нарушено.

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