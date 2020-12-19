Фото: два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись

Сегодня, 19 декабря, в Пярну на Таллиннском шоссе столкнулись два автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сказал, что о ДТП в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Сави в полицию сообщили около 19 часов.
На перекрестке столкнулись легковой автомобиль Opel и городской внедорожник Honda. В ДТП никто не пострадал и водители договорились между собой. Лукк отметил, что полиция производство не начала, поэтому подробностей аварии у них нет, далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.
На месте происшествия работали и спасатели, которые ликвидировали возможное возгорание одного из автомобилей. Движение на месте было нарушено.