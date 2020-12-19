Контрабанда на миллиард: бизнес-леди задержали за доставку в Эстонию стратегически важных товаров из России

«Фонтанка» сообщает, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка на этой неделе задержали 38-летнюю предпринимательницу и ее 34-летнего помощника. По данным издания, их подозревают в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Так обозначили 51 тысячу тонн топочного мазута, содержание серы в котором составляет более 0,1 %. Стоимость топлива, которое принято считать самым грязным и дешевым, оценивают не менее чем в 1,1 миллиарда рублей (около 12 миллионов евро).

Оно уходило в Эстонию морем с мая по июль прошлого года. При этом с декларациями отправители слукавили и вместо стратегически важного ресурса указали код «Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы».