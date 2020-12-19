Контрабанда на миллиард: бизнес-леди задержали за доставку в Эстонию стратегически важных товаров из России

Гендиректор петербургской компании, которая специализируется на торговле топливом, стала подозреваемой по уголовному делу о контрабанде. По версии следствия, в Эстонию с нарушениями отправили товар стоимостью более миллиарда рублей.
«Фонтанка» сообщает, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка на этой неделе задержали 38-летнюю предпринимательницу и ее 34-летнего помощника. По данным издания, их подозревают в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Так обозначили 51 тысячу тонн топочного мазута, содержание серы в котором составляет более 0,1 %. Стоимость топлива, которое принято считать самым грязным и дешевым, оценивают не менее чем в 1,1 миллиарда рублей (около 12 миллионов евро).
Оно уходило в Эстонию морем с мая по июль прошлого года. При этом с декларациями отправители слукавили и вместо стратегически важного ресурса указали код «Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы».
Компания, от имени которой переправляли товар, занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Задержанная петербурженка является совладельцем и занимает пост гендиректора. Ее и помощника допросили в качестве подозреваемых и отправили в изолятор временного содержания.