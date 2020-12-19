У депутата Рийгикогу обнаружен коронавирус

Информация о положительном результате теста на коронавирус депутата была у Postimees ранее, но изначально Партия реформ, ссылая на деликатные данные о здоровье, не пожелала называть имя зараженного.

В субботу вечером Круузе все-таки решил сделать заявление. «Дорогие друзья. Сегодня я узнал, что сдал положительную пробу на коронавирус. Во вторник Департамент здоровья проинформировал меня, что я являются близким контактом. Сразу же ушел на самоизоляцию. Сегодня все-таки получил новость, что, к сожалению, я также заразился. Я на связи с Департаментом здоровья и следую выданным ими и семейным врачом рекомендациям. Сразу же использовал также возможности приложения Hoia, отправив сообщение в систему», - сообщил Круузе в соцсетях.

Работу Рийгикогу заражение Круузе не нарушит, поскольку парламент находится в отпуске и в декабре заседания больше проводиться не будут. Следующее пленарное заседание пройдет 11 января.

По словам заместителя Партии реформ Юргена Лиги, ситуация среди депутатов под контролем. «Никакой лавины заражений не будет. Контактирование в парламенте в последнее время было минимально», - уточнил Лиги до того, как стало известно имя зараженного депутата.