Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.
Как отметили в правительстве, в начале декабря в Нидерландах выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании.
Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в страну нового штамма коронавируса, ограничив рейсы из Соединенного Королевства.
Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились свыше тысячи человек. По словам главного санитарного врача Англии и советника британского правительства по медицине Криса Уитти, новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный SARS CoV-2.
Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным по сравнению с уже известным типом. При этом пока нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.