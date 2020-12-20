Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Как отметили в правительстве, в начале декабря в Нидерландах выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании.

Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в страну нового штамма коронавируса, ограничив рейсы из Соединенного Королевства.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились свыше тысячи человек. По словам главного санитарного врача Англии и советника британского правительства по медицине Криса Уитти, новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный SARS CoV-2.