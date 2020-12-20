Вс, 20.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

British Airwaysi lennukid Lonmdoni Heathrow lennuväljal.

ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Как отметили в правительстве, в начале декабря в Нидерландах выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании.

Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в страну нового штамма коронавируса, ограничив рейсы из Соединенного Королевства.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились свыше тысячи человек. По словам главного санитарного врача Англии и советника британского правительства по медицине Криса Уитти, новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный SARS CoV-2.

Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным по сравнению с уже известным типом. При этом пока нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

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