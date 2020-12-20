Ученые рассказали о симптомах «постковидного синдрома»

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома, перечислив симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.
Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, специалисты выделили когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.
В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.
Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.
Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.
Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.