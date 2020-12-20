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Криста Фишер
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Ученые рассказали о симптомах «постковидного синдрома»

(201206) -- LATVIA, Dec. 6, 2020 (Xinhua) -- Medical workers in protective suits take care of a COVID-19 patient at Riga east university hospital in Riga, Latvia, Dec. 4, 2020. (Photo by Edijs Palens/Xinhua) - Edijs Palens -//CHINENOUVELLE_chine011921/2012061256/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2012061300

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома, перечислив симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.

Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, специалисты выделили когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.

В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.

Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.

Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.

Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.

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