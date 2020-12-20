Известный российский бренд косметики стал эстонским

Часть торговых марок, под которыми бизнесмен Андрей Трубников выпускает косметическую продукцию, с осени этого года сменила прописку, следует из данных базы Роспатента. Теперь владельцем товарных знаков, в том числе «Рецептов бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen, выступает паевое товарищество Good Design OÜ.

Базирующаяся в Таллине Good Design, по данным эстонского реестра юридических лиц, зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы.

Торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности, объяснил РБК Трубников. По его словам, вскоре основными рынками для его компаний будут Европа и США, и управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.