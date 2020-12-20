Известный российский бренд косметики стал эстонским

Российский бизнесмен Андрей Трубников перерегистрировал принадлежащие ему популярные товарные знаки «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica на одну из своих эстонских компаний. Передача брендов произошла на фоне судебного конфликта, сообщает портал РБК.
Часть торговых марок, под которыми бизнесмен Андрей Трубников выпускает косметическую продукцию, с осени этого года сменила прописку, следует из данных базы Роспатента. Теперь владельцем товарных знаков, в том числе «Рецептов бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen, выступает паевое товарищество Good Design OÜ.
Базирующаяся в Таллине Good Design, по данным эстонского реестра юридических лиц, зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы.
Торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности, объяснил РБК Трубников. По его словам, вскоре основными рынками для его компаний будут Европа и США, и управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.
В мае компания "Эн+ Рециклинг" после пожара, произошедшего на арендованном компанией Андрея Трубникова заводе, подала против его компании иск на 490 млн руб. В рамках судебного разбирательства были арестованы некоторые торговые марки компании. В компании «Эн+ Рециклинг» не комментируют развитие судебных процессов со структурой Трубникова.