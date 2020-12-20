С осени нового года вакцинация от гриппа будет бесплатной для всех пожилых людей

Министр социальных дел Танель Кийк подписал поправки к государственному плану иммунизации, которые позволят начиная с с 1 октября следующего года всем людям в возрасте 65 лет и старше проходить вакцинацию от гриппа при поддержке Больничной кассы.
Кроме того, будет расширен круг медицинских сестер, имеющих право проводить вакцинацию. Отныне это смогут делать все независимые поставщики услуги сестринской помощи.
«Пандемия COVID-19 повысила потребность в защите пожилых людей, которые также являются наиболее уязвимой группой риска для гриппа. Поэтому с 1 октября 2021 года мы обеспечим бесплатную вакцинацию против гриппа всем людям в возрасте 65 лет и старше, чтобы снизить заболеваемость и преждевременную смертность, вызванные вирусом гриппа », - сказал министр социальных дел Танель Кийк.
С 2019 года Больничная касса оплачивает вакцинацию против гриппа жителей домов престарелых и домов особого ухода. В 2019 и 2020 годах государство закупило необходимые дозы вакцины против гриппа для вакцинации домов престарелых в рамках плана иммунизации. Количество вакцины, необходимое для вакцинации остального населения, доставлялось в Эстонию через аптечную сеть.
«Опыт нынешнего сезона гриппа показал, что в случае увеличения спроса количества вакцин, доставленных в Эстонию через розничную торговлю, может оказаться недостаточно для вакцинации групп риска. Поэтому разумно обеспечить возможность вакцинации всех пожилых людей государством», - добавил Кийк.
Бесплатная вакцинация против гриппа будет доступна для населения в возрасте 65+ начиная с сезона гриппа 2021/2022.
Поправка также расширяет круг поставщиков медицинских услуг, которые могут проводить иммунизацию. Отныне это смогут делать все независимые поставщики медицинских услуг, которые ранее прошли обучение без отрыва от производства.
В течение сезона гриппа 2018/2019 гриппом заболели примерно 45 000 - 55 000 человек, 1 662 человека были госпитализированы, 57 умерли от тяжелого гриппа или связанной с гриппом пневмонии.
В сезоне 2018/2019 было вакцинировано 92 529 человек, что составляет 7,02% населения Эстонии, из которых 10,2% - пожилые люди.
В сезон гриппа 2019/2020 было вакцинировано около 135 000 человек, что составляет 10,2% населения Эстонии, а охват среди пожилых достиг 15,1%.