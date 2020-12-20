В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 579 человек: четверо умерли, среди них 44-летний мужчина

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 346 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 106, в Тартумаа — 35, в Рапламаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вырумаа и Ярвамаа — по девять, в Вильяндимаа — пять, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Валгамаа и на Сааремаа — по два, в Пыльвамаа — один новый случай. В 16 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 29 000 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 18 700 человек, 3887 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 6000 человек, из которых заболели 1606 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся почти 2800 человек, 588 из которых инфицированы.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, 377 из которых инфицированы.

В больничном лечении нуждается 340 человек, четверо умерли

По состоянию на утро 20 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 340 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали четыре человека, одного перевели в нековидное отделение и еще двух — в другую больницу. Открыто 20 новых историй болезни.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 90-летняя женщина, 83-летний мужчина, 73-летний мужчина и 44-летний мужчина. Последний стал самым молодым в Эстонии зараженным коронавирусом, который умер. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерли 174 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1125 случаев заболевания COVID-19 у 1101 человека.

По состоянию на 20 декабря выздоровели 13 049 человек. Из них истории болезни 9 913 человек (76%) завершены, у 3136 человек (24%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 582 500 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 21794 положительных первичных теста (3,7% от общего количества тестов).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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