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Таави Тийльманн
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  • Полиция ищет очевидцев: в Таллинне водитель совершил ДТП и скрылся, пострадал человек
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Полиция ищет очевидцев: в Таллинне водитель совершил ДТП и скрылся, пострадал человек

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Вчера, 19 декабря, в 17.39 в Таллинне у здания на Румму-теэ, 2 (магазин Pirita Selver), по предварительным данным, в остановившийся перед светофором автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина, врезался сзади неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия. 

Водителя Toyota доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee .

Еще два тяжелых ДТП

За прошедшие сутки произошло еще два ДТП, в которых пострадали люди. В 03.13 в Центр тревоги сообщили об аварии в Харьюмаа на 23-м километре Козе-Ягала, где 30-летний мужчина потерял управление над Volkswagen Transporter, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

В 11.43 ДТП произошло в Вильянди у дома на улице Якобсона, 11, где автомобиль Volkswagen Passat Variant, за рулем которого был 85-летний мужчина, сбил на переходном переходе 74-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Вильяндискую больницу. 

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