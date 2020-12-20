Полиция ищет очевидцев: в Таллинне водитель совершил ДТП и скрылся, пострадал человек

Вчера, 19 декабря, в 17.39 в Таллинне у здания на Румму-теэ, 2 (магазин Pirita Selver), по предварительным данным, в остановившийся перед светофором автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина, врезался сзади неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия.

Водителя Toyota доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee .

Еще два тяжелых ДТП

За прошедшие сутки произошло еще два ДТП, в которых пострадали люди. В 03.13 в Центр тревоги сообщили об аварии в Харьюмаа на 23-м километре Козе-Ягала, где 30-летний мужчина потерял управление над Volkswagen Transporter, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.