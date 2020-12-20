Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

Мутировавший коронавирус, обнаруженный недавно в южной части Великобритании, по данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов, пишет DW.

Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил политик.

При этом сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

Как реагирует организм на мутацию коронавируса?

Обычно человеческий организм бывает в состоянии самостоятельно защитить себя от вирусов, производя антитела, которые помогают ему победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Однако в ситуации, когда возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела "запрограммированы" на борьбу со старой разновидностью вируса, их эффективность в борьбе с инфекцией заметно снижается.

Именно по этой причине мы постоянно болеем насморком. Наш организм вырабатывает антитела к тому виду насморка, которым мы переболели в прошлый раз, но у него нет на вооружении антител к его изменившемуся варианту. Тем не менее паниковать не стоит. Потому что вследствие мутации вирус не всегда становится опаснее. Иногда мутация даже приводит к тому, что он ослабевает.

Как происходят мутации вирусов?

Если человеческий организм выработал антитела к определенному виду вируса, этот вирус стремится изменить свою оболочку, чтобы иммунные клетки в следующий раз его "не узнали". Чтобы выжить, вирус меняет свои внешние протеины и формирует новые штаммы.

Между тем для размножения вирусу необходимы клетки его носителя. Если такая клетка оказывается во власти вируса, он внедряет в нее свою генетическую информацию. После этого клетки зараженного организма начинают производить миллионы копий вируса. Однако во время этого процесса неизбежно происходят микроскопические ошибки, и каждая из них немного изменяет генетический код вируса. Иными словами, вирус мутирует.

Почему новая разновидность вируса распространяется так быстро?

Вирус SARS-CoV-2, который может стать причиной развития у пациента легочного заболевания COVID-19, как и все коронавирусы, относится к типу РНК-вирусов, мутирующих со скоростью примерно раз в месяц.