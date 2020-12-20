Лжеработник TransferWise выманил у жертвы 182 тысячи евро от продажи квартиры

Британец, продавший квартиру в Амстердаме, попал в руки лжесотрудника поддержки клиентов TransferWise, который обманул его на 168 000 фунтов стерлингов (182 000 евро), пишет Postimees.
Финансовый советник британского издания The Telegraph Кэти Морли написала, что читатель газеты Л.Р. продал небольшую квартиру в Амстердаме, где прожил несколько лет.
«Я 66-летний пенсионер, и я почувствовал, что пора вернуться в Великобританию - поближе к моему сыну и молодой семье», - написала жертва, которой нужно было конвертировать 182 000 евро от продажи квартиры в фунты стерлингов.
Сын посоветовал ему использовать TransferWise, где такие транзакции наиболее выгодны. Сын тоже помог ему осуществить перевод, но потом мужчина увидел, что сделка уже долгое время стоит в режиме ожидания. Поскольку это была крупная сумма, он захотел подтвердить транзакцию, поэтому он нагуглил контакты службы поддержки TransferWise и позвонил туда.
Трубку поднял человек, который назвал себя Брайаном и сказал, что он будет в дальнейшем представителем службы поддержки клиентов по этой сделке. По словам Брайана, транзакция была в режиме ожидания слишком долго, поэтому ее необходимо прервать и начать снова.
«Он сказал, что поможет мне сделать перевод и создаст для этого счет, на который я должен переводить меньшие суммы. Он сказал, чтобы я скачал на телефон несколько приложений. Поскольку это большая сумма, он сказал, что ему нужны дополнительная информация, чтобы идентифицировать меня, копия моего паспорта и водительских прав, а также фотография».
Потерпевшему также звонил из TransferWise человек по имени Герго.
«Я сказал ему, что Брайан помог мне сделать перевод. Герго ответил, что я могу сделать это и сам, но, казалось, вздохнул с облегчением, когда услышал о помощи Брайана», - объяснила жертва.
"Потом мне еще позвонила девушка, которая назвала себя Лийзи. Он объяснил, что перевод не состоялся, и что мне пришлось предоставить дополнительные документы, чтобы доказать, что речь идет не об отмывании денег. Меня попросили доказать факт продажи квартиры, и я это сделал".
Затем Брайан позвонил снова, но жертва уже была сбита с толку всеми звонками и запросами на документы, однако Брайан уже полностью держал телефон под контролем.
«Он заверил меня, что перевод будет завершен немедленно», - сказал пострадавший.
«Когда он снова позвонил мне и сказал, что необходимо перевести последнюю часть суммы, со мной в машине был мой сын, который заметил, что Брайан полностью контролирует мой телефон. Он понял, что что-то не так. Он позвонил в TransferWise, в то самое время, когда на линии был Брайан. Брайан сказал моему сыну, что не может подключиться, потому что все серверы отключены. С сыном связались из настоящей TranferWise, и стало ясно, что меня обманули», - пожаловался потерпевший.
Выяснилось, что Герго и Лийзи были сотрудниками TransferWise, а вот Брайан был мошенников
«Все они говорили одинаково, поэтому я не понимал, что меня обманывают», - пожаловалась жертва.
По словам потерпевшего, теперь он знает, что Брайан забрал все его деньги, и если он не сможет их вернуть, то не сможет и купить квартиру в Англии.