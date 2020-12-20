Лжеработник TransferWise выманил у жертвы 182 тысячи евро от продажи квартиры

Финансовый советник британского издания The Telegraph Кэти Морли написала, что читатель газеты Л.Р. продал небольшую квартиру в Амстердаме, где прожил несколько лет.

«Я 66-летний пенсионер, и я почувствовал, что пора вернуться в Великобританию - поближе к моему сыну и молодой семье», - написала жертва, которой нужно было конвертировать 182 000 евро от продажи квартиры в фунты стерлингов.

Сын посоветовал ему использовать TransferWise, где такие транзакции наиболее выгодны. Сын тоже помог ему осуществить перевод, но потом мужчина увидел, что сделка уже долгое время стоит в режиме ожидания. Поскольку это была крупная сумма, он захотел подтвердить транзакцию, поэтому он нагуглил контакты службы поддержки TransferWise и позвонил туда.

Трубку поднял человек, который назвал себя Брайаном и сказал, что он будет в дальнейшем представителем службы поддержки клиентов по этой сделке. По словам Брайана, транзакция была в режиме ожидания ​​слишком долго, поэтому ее необходимо прервать и начать снова.

«Он сказал, что поможет мне сделать перевод и создаст для этого счет, на который я должен переводить меньшие суммы. Он сказал, чтобы я скачал на телефон несколько приложений. Поскольку это большая сумма, он сказал, что ему нужны дополнительная информация, чтобы идентифицировать меня, копия моего паспорта и водительских прав, а также фотография».

Потерпевшему также звонил из TransferWise человек по имени Герго.

«Я сказал ему, что Брайан помог мне сделать перевод. Герго ответил, что я могу сделать это и сам, но, казалось, вздохнул с облегчением, когда услышал о помощи Брайана», - объяснила жертва.

"Потом мне еще позвонила девушка, которая назвала себя Лийзи. Он объяснил, что перевод не состоялся, и что мне пришлось предоставить дополнительные документы, чтобы доказать, что речь идет не об отмывании денег. Меня попросили доказать факт продажи квартиры, и я это сделал".

Затем Брайан позвонил снова, но жертва уже была сбита с толку всеми звонками и запросами на документы, однако Брайан уже полностью держал телефон под контролем.

«Он заверил меня, что перевод будет завершен немедленно», - сказал пострадавший.

«Когда он снова позвонил мне и сказал, что необходимо перевести последнюю часть суммы, со мной в машине был мой сын, который заметил, что Брайан полностью контролирует мой телефон. Он понял, что что-то не так. Он позвонил в TransferWise, в то самое время, когда на линии был Брайан. Брайан сказал моему сыну, что не может подключиться, потому что все серверы отключены. С сыном связались из настоящей TranferWise, и стало ясно, что меня обманули», - пожаловался потерпевший.

Выяснилось, что Герго и Лийзи были сотрудниками TransferWise, а вот Брайан был мошенников

«Все они говорили одинаково, поэтому я не понимал, что меня обманывают», - пожаловалась жертва.