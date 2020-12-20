Фото ⟩ Рейд в Таллинне: у сотрудников МуПо вызвали негодование антимасочники на рынке

На выходных сотрудники МуПо получили ряд жалоб на то, что продавцы, торгующие на рынке Нымме, не носят защитные маски. Особое беспокойство вызывало то, что происходит в торговых киосках, где в узком замкнутом пространстве одновременно находится слишком много покупателей и требование 2 + 2 не соблюдается.

При проверке МуПо выяснила, что помещения были забиты людьми, у большинства продавцов не было защитных масок и правилу 2+2 не следовали. «Честно говоря, ситуация была пугающей: на продавцах не было масок, в лучшем случае они висели на ушах или были на подбородках», - сказала участвовавшая в рейде инспектор МуПо Лемби Юрис.

По ее словам, особенно тревожной была ситуация в киосках, где на прилавках продавали, например, квашеную капусту в бочке, свежее мясо, выпечку, кондитерские изделия. «После нашего замечания, реакция продавцов была довольно агрессивной, и они требовали на бумаге показать решение правительства, не препятствовать свободному предпринимательству и торговле», - рассказала она. По данным инспекторов, только у трех из 20 продавцов были маски.

ФОТО: МуПо

По словам координатора по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик, это чрезвычайно серьезная ситуация: «Я сама посетила рынок Нымме, и действительно, ситуация не заслуживает похвалы. Но следует поблагодарить тех торговцев, которые делают все от себя зависящее, чтобы вирус не распространялся. Образцово продают свой товар Juustumeistrid, Reval kohvik, Haldjaleib и Peetri Lõhe - им следует отдать должное. Мы все хотим, чтобы чистые сельские фермерские товары были доступны горожанам, и не пришлось бы закрывать рынки перед праздниками. Но для этого всем надо приложить усилия, как торговцам, так и покупателям - давайте носить маски и соблюдать правила гигиены, держаться на безопасном расстоянии».

По словам Эпик, согласно действующим правилам, заполнение торгового зала, зала обслуживания или публичного пространства торговой компании должно быть до 50%, а в пределах этих 50% заполняемости должно соблюдаться так называемое правило 2 + 2. Таким образом, сначала необходимо рассчитать 50% площади, доступной для общественного пользования, и поскольку клиенты также должны следовать правилу 2+ 2, эти 50% необходимо разделить на 4, чтобы получить для каждого покупателя 4 м2. Например, в случае магазина площадью 100 м2 максимальное количество посетителей магазина составляет 100/2/4 = 12,5 человека.

«Если говорить о торговых киосках на рынке Нымме, многие из них имеют площадь около 8 м2. С учетом вышесказанного, в киоске мог одновременно находиться один покупатель (в субботу для нарушителей было обычным делом три-четыре покупателя, а иногда и больше). О количестве максимального количества посетителей следует при возможность оповещать письменно на двери магазина», - добавила Эпик.

По словам руководителя Департамента муниципальной полиции Таллинна Айвара Тоомпере, в праздничное время они будут выходить на улицу усиленным составом. «Сигнал с рынка Нымме действительно тревожный. Хотя обязанность следить за выполнением требований носить маски и соблюдать правило 2 + 2 возложена на Департамент здоровья, мы стараемся внести свой вклад, - сказал он. - Сегодня и в предстоящее предпраздничное время наши патрули будут осуществлять выборочные проверки на всех рынках и при необходимости будут напоминать торговцам о необходимости носить маски. А в праздничное время мы будем выходить в город большим количеством патрулей, чем раньше. Я желаю всем счастливого праздника в кругу семьи. Будем предпринимать все меры предосторожности и будем оставаться здоровыми».