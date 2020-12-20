Денег нет: ректор университета считает, что часть учебных программ нужно сделать платными

Тоомас Ассер сказал ERR, что созданная несколько лет назад система так своих целей и не достигла, и вузам не хватает примерно 75-80 млн евро в год, передает rus.err.ee.

Ассер пояснил, что привлечение частного финансирования - единственный метод, который сможет гарантировать хорошее качество высшего образования.

По его словам, очевидно, что сейчас студенты не готовы к тому, что будет установлена какая-либо плата за учебу, поэтому скорее, речь идет о каком-то промежуточном варианте.