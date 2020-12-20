Вс, 20.12.2020
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Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Денег нет: ректор университета считает, что часть учебных программ нужно сделать платными
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Денег нет: ректор университета считает, что часть учебных программ нужно сделать платными

Тоомас Ассер.

ФОТО: Lilli Tölp

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер считает, что нужно часть учебных программ сделать платными, поскольку государственного финансирования на обеспечение бесплатного высшего образования для всех не хватает.

Тоомас Ассер сказал ERR, что созданная несколько лет назад система так своих целей и не достигла, и вузам не хватает примерно 75-80 млн евро в год, передает rus.err.ee.

Ассер пояснил, что привлечение частного финансирования - единственный метод, который сможет гарантировать хорошее качество высшего образования.

По его словам, очевидно, что сейчас студенты не готовы к тому, что будет установлена какая-либо плата за учебу, поэтому скорее, речь идет о каком-то промежуточном варианте.

Ректор добавил, что полностью возвращаться к платному высшему образованию не планируется.

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