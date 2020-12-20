При строительстве стадионов к ЧМ-2022 погибло 67 мигрантов

По данным источника, основной причиной смерти рабочих стала пандемия коронавируса. Несмотря на большое число погибших, организаторы отказываются от принятия необходимых мер безопасности.

В Катар для работы на строящихся объектах ЧМ-2022 отправились тысячи жителей Непала. Кроме этого, многие семьи не могли получить тела погибших родственников в течение нескольких месяцев, так как авиасообщение между странами было ограничено из-за карантинных мер. В итоге некоторые родственники дали разрешение на кремацию родных в Катаре.