Кафе Kadri kohvik - один из символов Пярну. "Жалко, что это место теперь исчезнет", - вздыхает библиофил Олаф Эсна, который последние четверть века почти каждый день проводил в легендарном месте общепита на Николаевской улице. Сам он работает в соседнем доме в антикварном магазине, пишет Pärnu Postimees.

Олаф был среди самых последних посетителей открывшегося в в 1990 году заведения, так как легендарное кафе в минувший вторник закрылось.

"Антикварному магазину сегодня исполняется 25 лет. Я отмечаю это кофе и манной кашей", - улыбается Эсна.

Конечно, манная каша - это не шампанское и торт, которые обычно ставят на стол по случаю важных событий, но Эсна считает, что и это неплохой вариант для празднования круглого юбилея. «Манная каша у Кадри очень хороша», - хвалит он вкусную еду.

Олаф Эсна. ФОТО: Urmas Luik

Манная каша и другие горячие блюда, которые по утрам готовят повара Kadri kohvik, являются частью утреннего распорядка Эсна и некоторых других пярнусцев. Кафе Кадри - одно из немногих мест летней столицы, которое открывает свои двери в 7.30.

Антиквар считает, что называть его ежедневным посетителем, возможно, чересчур, потому что по понедельникам, когда его магазин не работает, он не всегда доходит до кафе. «Но в остальном да, я ем у Кадри утром и после работы», - признается Эсна.

Хотя на Эсна заходил и в другие места, где можно поесть, он возвращается в Kadri kohvik снова и снова. «Он близко находится, еда домашняя, а цены не высокие», - перечисляет он плюсы заведения.

«Иногда, когда я не прихожу в обычное время, еду для меня откладывают».

Хельге Таммель, которая принимает заказы клиентов за прилавком и раздает порции еды, доставляемые в зал через дверь кухни, знает большое количество клиентов, приходящих вне туристического сезона, по имени и в лицо. Также ей известно, что выберет постоянный клиент из написанного на стене меню.

"Вам один тунец и один бутерброд с колбасой, кашу и кофе, не так ли?" -словно читает мысли утреннего посетителя кафе Таммель.

Меню кафе. ФОТО: Urmas Luik

Человеку, стоящему за прилавком, нечего добавить. И ему грустно, что ресторан, ставший за последние годы вторым домом , закрывает свои двери.

"Я ухожу на работу рано утром и не хочу будить других, двигаясь по кухне. Kadri - одно из немногих мест, которые открываются настолько рано, и здесь вкусная еда, разумные цены и разумные женщины. В домашних условиях лень каждое утро варить кашу. А еще здесь предлагают рисовую кашу, которая мне очень нравится. Рисовую кашу нигде больше не готовят», - хвалит меню посетитель.

Ни один утренний посетитель не может устоять перед манной кашей. ФОТО: Urmas Luik

По его мнению, стоит упомянуть также лангет в сметанном соусе, который является настолько классическим, насколько это возможно.

«Соус ужасно хорош, без излишних привкусов», - воодушевляется посетитель, вспоминая блюдо из говядины.

«Есть блюда, которые не терпят модернизации, и предлагаемый здесь лангет - точно такой. Это такая же классика, как и солянка, которая перестает быть правильной, если вы наливаете в нее не ту томатную пасту». Повара Kadri kohvik c классикой на ты.

Еда с кухни поступает через окошко. ФОТО: Urmas Luik

Проработавшая в Kadri 18 лет Таммель признает, что лангет, действительно, ценится высоко, но список хитовых блюд выглядит привычно: подлива из фарша, овощное рагу, тушеная свежая капуста, а также каша мульги с хрустящими свиными шкварками.

«У финнов пользуется успехом печеночная подлива, потому что у северных соседей печень стоит дорого», - говорит она со знанием дела.

По словам Таммель, своя клиентура также есть у караска - лепешек быстрого приготовления, которые выпекают на месте.

«Это эстонское блюдо, которое очень хорошо подходит к нашему меню, потому что мы хотим предлагать национальные блюда. Я уже знаю людей, которые заказывают караск», - поясняет Таммель.

Kadri kohvik было одним из немногих заведений общепита Пярну с национальным меню. По словам Таммель, покупатели это ценят. Так что в ассортимент нет пиццы или салата «Цезарь». Также ни к одному из блюд не подают картофель фри.

«Картофель фри можно поесть в других местах. Мы никогда не станем его готовить», - формулирует принцип Кадри Таммель.

По словам Таммель, в кулинарии очень важно сырье: картофель должен быть правильным, подходящим для варки или приготовления пюре, и морковь нельзя покупать в магазине.

Работа на кухне начинается в 7 утра. ФОТО: Urmas Luik

Интерьер кафе Kadri, занявшего место бывшего детского кафе Jumbo в последнее десятилетие прошлого века, с годами не сильно изменился: мелкий ремонт был сделан, но капитальный ремонт не проводился. Даже окно, через которое еда с кухни попадает в зал, появилось здесь еще во времена Jumbo.

По словам Таммель, ни у арендаторов, ни у собственников не хватало денег на капитальный ремонт. «Интерьер действительно не менялся уже довольно долгое время, но, может быть, это и делает Kadri похожим на дом», - говорит она, добавляя, что они все же стараютсся поддерживать всё в чистоте и порядке.

Таммель припоминает, как однажды это стало поводом неприятности: она отнесла деревянные обеденные столы домой, чтобы придать им более свежий вид - ее муж отполировал и залакировал их. Но в итоге Таммель отчитали за то, что она осмелилась вынести имущество предприятия. "Я хотела только лучшего, потому что столы были изношены и отчаянно нуждались в небольшом ремонте".

Такие же столы Таммель хочет поставить и в новом месте, которое завершивший работу персонал Kadri kohvik планирует открыть в новом году. Она не хочет вдаваться в подробности о планах, пока все не выяснится. Однако можно сказать наверняка, что кафе, которое откроется в феврале, продолжит работать в том же духе, что и старое заведение.

«Я желаю женщинам сил и успехов, чтобы они могли успешно работать на новом месте», - продолжает говорить работницам Kadri kohvik добрые слова пастор Янно Пеэнсалу, пастор Кадри, утром купивший с прилавка добрую половину пирожков и булочек.