Табачные жидкости освободят в Эстонии от акциза до конца 2022 года

По словам председателя группы Рийгикогу по поддержке свободной от табачного дыма Эстонии Тармо Круузимяэ, это изменение поможет спасти здоровье эстоноземельцев.

«С 1 июня 2018 года в Эстонии вступил в силу чрезвычайно высокий акциз на жидкости для электронных сигарет, в результате чего черный рынок и трансграничная торговля процветали. Приостановив сбор акцизов на два года, мы даем торговцам возможность снизить цены на табачные жидкости»,- сказал Круузимяэ, по словам которого акцизный отпуск даст возможность изменить привычки потребителей, вернув их обратно в число легальных, лабораторно протестированных продуктов.

По оценке Круузимяэ, нынешняя табачная политика Эстонии основана только на изгнании нечистой силы без понимания того, что людям нелегко избавиться от зависимости.

«Эстония занимает третье место в Европе по смертности от табака. Проверенные и менее вредные альтернативные табачные изделия помогают людям отказаться от сигарет. Предлагая альтернативы, мы помогаем сохранить здоровье населения Эстонии», - сказал Круусимяэ, по словам которого временная приостановка сбора акцизов поможет найти на будущее оптимальное решение, представляющее интересы и потребителей, и торговли.

В среду 53 члена Рийгикогу проголосовали за инициированные Isamaa, Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и Центристской партией поправки в закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, которые вступят в силу 1 апреля 2021 года и согласно которым взимание акциза на табачные жидкости будет приостановлено до конца 2022 года. Кроме того, закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество на момент принятия не распространяется на табачные жидкости. В период, когда жидкие табачные изделия не облагаются акцизом, налоговые марки на табак не влекут за собой обязательства по уплате акцизного сбора.