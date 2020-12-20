Врач: у нас нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе

Один врач скончался от последствий Covid-19, еще несколько находятся в тяжелом состоянии в больнице - это сейчас реальность в Латвии. Медики, которые борются за жизнь каждого пациента, согласны с тем, что когда в больницу доставляют их коллег, это особенно тяжело, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), показал на снимках компьютерной томографии последствия вируса на легких врача.
Врач, которая попала в больницу в начале декабря, в настоящее время лежит на одной из десяти коек интенсивной терапии, и медики продолжают бороться за ее жизнь.
В течение шести дней легкие пациента утратили способность поглощать кислород.
"Это ковид, чистый ковид, не более того. Вы можете увидеть, что осталось от нормальной ткани", - сказал Шуба.
Еще один врач, у которого также был ряд других серьезных заболеваний, скончался от Covid-19.
Председатель правления больницы им. Страдиня Ринальдс Муциньш сообщил, что в трех созданных карантинных отделениях среди пациентов есть и сотрудники.
Есть и такие же коллеги, которые находятся в сложной ситуации. В больнице работает 160 сотрудников, которые являются больными или контактными лицами, и это заметная нехватка персонала.
"Мы также вынуждены заботиться о наших коллегах, заболевших коронавирусом", - пояснил Муциньш.
Больше невозможно определить, где врачи заразились, потому что распространение вируса в Латвии слишком велико, чтобы выявить контакты. По словам Муциньша, пути заражения есть как на работе, так и в повседневной жизни.
Раз в неделю весь персонал больницы проверяется на коронавирус. Это позволяет быстрее обнаруживать вирусоносителей.
Не хватает средств защиты, и их запасы регулярно пополняются, но сами силы медиков на исходе. Мнение, что Covid-19 вообще не существует и его придумали СМИ, часто способствует выгоранию врачей.
"У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе", - подчеркнул Шуба.
"У нас сейчас стремительно растет число пациентов, мы должны работать, чтобы их спасти. Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не прибавляет нам сил в борьбе с инфекцией Covid-19", - объясняет Шуба.