График ⟩ В Пярнумаа стремительно увеличивается показатель заболеваемости коронавирусом

В Пярнуской больнице в данный момент 19 больных коронавирусом, никто из них не находится на ИВЛ или в интенсивной терапии.

Ляэнаское региональное отделение Департамента здоровья следит более чем за 1800 человек, из которых 377 - зараженных.

Показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей Пярну за последние 14 дней составляет 284,3.

В общей сложности в Пярнумаа коронавирус диагностирован 630 зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5285 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 579, то есть 11% от общего количества тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 346 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 106, в Тартумаа — 35, в Рапламаа — 16, в Пярнумаа — 15, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вырумаа и Ярвамаа — по девять, в Вильяндимаа — пять, в Йыгевамаа, Ляэнемаа, Валгамаа и на Сааремаа — по два, в Пыльвамаа — один новый случай. В 16 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,6% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 20 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 340 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.