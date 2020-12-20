Финская АЭС возобновила работу после сбоя

"Второй энергоблок "Олкилуото" снова подключен к финской национальной энергосистеме вчера 19 декабря в 23:53", - отмечается в обнародованном в воскресенье пресс-релизе.

В компании рассчитывают восстановить подачу энергии в полном объеме 22 декабря.

"Второй энергоблок "Олкилуото" снова подключен к финской национальной энергосистеме вчера 19 декабря в 23:53", - отмечается в обнародованном в воскресенье пресс-релизе.

В компании рассчитывают восстановить подачу энергии в полном объеме 22 декабря.

10 декабря Финляндии на АЭС "Олкилоуто" в Эурайоки в 12:22 возникла внештатная ситуация, которая привела к повышению уровня радиации внутри станции. В результате на станции немедленно были предприняты высшие меры защиты. Была произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

В Центре радиационной безопасности Финляндии впоследствии подтвердили, что инцидент не нанес какого-либо ущерба людям или окружающей среде.

Как сообщалось, российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы России и европейским странам.