Картина дня: самая молодая жертва Covid в Эстонии, приостановка авиасообщения с Великобританией и антимасочники на рынке

В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 579 человек: четверо умерли, среди них 44-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5285 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 579, то есть 11% от общего количества тестов. Читать далее...

Эстония временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Правительство поддержало на совещании, проведенном при помощи средств связи, предложение министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса сегодня с полуночи и до конца года приостановить воздушное сообщение между Эстонией и Великобританией из-за информации о распространяющемся там новом штамме коронавируса. Читать далее...

ФОТО 〉 Рейд в Таллинне: у сотрудников МуПо вызвали негодование антимасочники на рынке

К утру воскресенья ситуация на рынке Нымме после разъяснительных работ в предыдущие дни немного улучшилась, но все равно поступает много жалоб в отношении ношения масок. Читать далее...

Европа усиливает ограничения из-за мутации коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы усилить ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Соответствующее заявление представительницы Европейского регионального бюро ВОЗ приводит в воскресенье, 20 декабря. Читать далее...

Не только Великобритания: еще в трех странах обнаружили мутацию коронавируса

Новая разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Великобритании, обнаружена также в Нидерландах, Дании и Австралии. Читать далее...

С осени нового года вакцинация от гриппа будет бесплатной для всех пожилых людей

Министр социальных дел Танель Кийк подписал поправки к государственному плану иммунизации, которые позволят начиная с с 1 октября следующего года всем людям в возрасте 65 лет и старше проходить вакцинацию от гриппа при поддержке Больничной кассы. Читать далее...

Манная каша вместо шампанского: после тридцати лет работы легендарное кафе закрылось навсегда

Кафе Kadri kohvik - один из символов Пярну. "Жалко, что это место теперь исчезнет", - вздыхает библиофил Олаф Эсна, который последние четверть века почти каждый день проводил в легендарном месте общепита на Николаевской улице. Сам он работает в соседнем доме в антикварном магазине. Читать далее...

Известный российский бренд косметики стал эстонским

Российский бизнесмен Андрей Трубников перерегистрировал принадлежащие ему популярные товарные знаки «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica на одну из своих эстонских компаний. Передача брендов произошла на фоне судебного конфликта. Читать далее...

Денег нет: ректор университета считает, что часть учебных программ нужно сделать платными

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер считает, что нужно часть учебных программ сделать платными, поскольку государственного финансирования на обеспечение бесплатного высшего образования для всех не хватает. Читать далее...

Полиция ищет очевидцев: в Таллинне водитель совершил ДТП и скрылся, пострадал человек

19 декабря, в 17.39 в Таллинне у здания на Румму-теэ, 2 (магазин Pirita Selver), по предварительным данным, в остановившийся перед светофором автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина, врезался сзади неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия. Читать далее...

Лжеработник TransferWise выманил у жертвы 182 тысячи евро от продажи квартиры

Британец, продавший квартиру в Амстердаме, попал в руки лжесотрудника поддержки клиентов TransferWise, который обманул его на 168 000 фунтов стерлингов. Читать далее...

Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

Недавно выявленный в Британии мутировавший коронавирус распространяется быстрее, чем его предшественник. Означает ли это, что разработанные вакцины от COVID-19 будут теперь бесполезны? Читать далее...

«Жуткая болезнь»: жительница Эстонии столкнулась с особенно неприятными симптомами COVID-19