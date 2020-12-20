Дети устроили опасные игры на льду: случайный прохожий вызвал спасателей

По словам звонившего, двое детей в возрасте от семи до восьми лет отказались покидать лед пруда. Случайный прохожий, который переживал за их безопасность, обратился в Центр тревоги, пишет Pärnu Postimees.

Прибывшие на место спасатели не обнаружили детей на пруду. «Нам перезвонили и сообщили, что один мужчина их обругал и они убежали. Лед не прочный и выход на лед внутренних водоемов запрещен. Мы всю неделю об этом говорим», - сказал дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Райн Пыллу.

Цель запрета — спасти жизни людей и предотвратить несчастные случаи на воде. Пыллу призывает родителей следить за детьми и объяснить им, какие опасности связаны с хрупким льдом.

Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети – еще раньше.