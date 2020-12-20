Несмотря на запрет, в Латвии проходит митинг против ограничений из-за Covid-19

C учетом рекомендаций ответственных служб Рижская дума не дала разрешение на проведение в воскресенье, 20 декабря, акции протеста против ограничений из-за Covid-19. Несмотря на запрет, люди собрались у памятника Свободы в Риге, и полиция вмешивается в происходящее, что видно из прямой трансляции и видео, опубликованных в соцсетях движением "Фронт народной власти".
На видео видно, что на площади Свободы в Риге собрались десятки людей, выступающих против объявленных в стране ограничений на борьбу с Covid-19, пишет Rus.TVNET.
Уже сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис запретил акцию на основе рекомендаций ответственных служб.
"Мы боремся не против пикетов, а против вируса. Вчера он унес жизни 25 человек, 1000 новых заболевших. Это наши люди", - заявил Стакис.
Мэр подчеркнул, что самоуправление не должно допускать угрозы для людей.
Мэр Риги ранее заявил, что для ограничения распространения Covid-19 акции протеста нужно запретить. По словам Стакиса, свобода слова важна, однако, если посмотреть на акции, которые прошли в столице 12 декабря, становится ясно, что их организаторы не только не могли, но и не собирались соблюдать ограничения.
В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле после состоявшегося во вторник заседания правительства и совета по кризисному управлению сообщила, что акции протеста запрещать не планируется. Свобода слова закреплена в Конституции, поэтому у людей должна быть такая возможность, сказала министр.
Как сообщалось, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, участники которых не соблюдали требование дистанцирования, а их количество значительного превышало 25 человек.
Галерея: Акция у памятника Свободы
Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать население громкими призывами, в противном случае пообещав привлечь к ответственности в соответствии с законом.