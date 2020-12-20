Не только Великобритания: еще в трех странах обнаружили мутацию коронавируса

Новая разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Великобритании, обнаружена также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Об этом телеканалу BBC News сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ранее в ВОЗ отмечали, что новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других, передает "Интерфакс".
Мария Ван Керкхове, работающая в программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.
Как сообщалось, в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе с воскресенья объявлен локдаун в связи с распространением в Великобритании новой разновидности COVID-19. Шотландия ужесточит ограничения сразу после Рождества.
Нидерланды и Бельгия уже объявили о решении приостановить авиасообщение с Великобританией.
Бельгия с полуночи воскресенья минимум на 24 часа запретит авиарейсы, сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT. Такая мера предварительно вводится в ожидании выводов ученых, которые заняты изучением вопроса, передает Newsru.
Прибывающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер. "Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.
Также временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.