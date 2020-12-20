Владимир Фунтиков рассказал о влиянии коронавируса на ИТ-сферу

Один из основателей компании Creative Mobile Владимир Фунтиков рассказал о том, как пандемия коронавируса сказалась на сфере информационных технологий. ИТ-сфера, как и любая другая, связана с экономикой страны, поэтому эту отрасль тоже ждала трансформация. Привычный нам мир изменился практически мгновенно. Компаниям пришлось перевести подавляющее большинство сотрудников на удаленную работу.

По словам Владимира Фунтикова, любой кризис открывает возможности: отчаянные времена не только требуют отчаянных мер, но и добавляют смелости. Для кого-то это переход на более гибкую модель работы, а для кого-то - реструктуризация или выход на новый рынок. «Очевидным негативным аспектом являются стресс и дополнительная нагрузка в результате перехода на удаленку, ограниченные возможности отдыха и социализации», – объясняет руководитель Creative Mobile. Не секрет, что на удаленной работе появляются сложности с мотивацией.

По мнению Владимира Фунтикова, в настоящее время нет никакого универсального решения проблем, кроме как сокращения расходов, фокуса на самых прибыльных частях бизнеса и поиска капитала, который позволит сохранить долю рынка и непрерывность деятельности.

Основателю Creative Mobile сложно дать обобщенный ответ, какие направления ИТ-сферы потеряли актуальность, а какие наоборот набирают популярность, поскольку понятие «информационные технологии» охватывает ежедневную жизнь миллиардов людей. «Очевидно, что от миграции в онлайн выигрывают сферы коммуникации, e-Commerce и развлечений. Но внутри каждого сегмента есть свои триумфаторы и пострадавшие», – говорит он. Владимир Фунтиков добавил, что инвесторам стоит обратить внимание и на тех, кто оказался в первых рядах жертв локдауна, в новом мире они могут реабилитироваться.

Владимир Фунтиков считает, что в коронавирусные времена речь идет скорее не о конкурентоспособности, а о перераспределении ресурсов. «Поскольку кризис затронул разные индустрии очень неравномерно, где-то конкуренция возросла в результате уменьшения объема рынка. В других сегментах, напротив, резко вырос спрос», – поясняет ИТ-специалист.

«В большинстве сегментов ожидается продолжение и ускорение роста», – именно так Владимир Фунтиков оценивает экономическую ситуацию в ИТ-сфере на ближайшие пять-десять лет. Он подчеркивает, что в топе остались те же мега-бренды, что и до пандемии: Fortnite, League of Legends, CoD, Dota 2, PUBG, GTA V/Online. «Как и во всех аспектах жизни, советую пробовать разное и находить то, что в конкретный момент дарит чувство счастья и собственной ценности», - порекомендовал Владимир Фунтиков молодым людям, которые из-за пандемии вынуждены находятся в самоизоляции или на дистанционном обучении.

В середине октября компания Gartner представила список основных технологических тенденций на 2021 год. Первое в этом списке – интернет поведения. Этот термин аналитики Gartner ввели впервые и он означает разработку существующих технологий, ориентированных непосредственно на человека, например, распознавание лиц и отслеживание местоположения. Вторая тенденция - это общий опыт, так как организациям нужна стратегия, объединяющая опыт клиентов и сотрудников. Третье – вычисления, повышающие конфиденциальность, а четвертое – распределенное облако (Distributed Cloud), означающее расположение общедоступных облачных сервисов за пределами физических центров обработки данных провайдера, что помогает расположить центры обработки данных в совершенно любом месте. Пятое – сеть кибербезопасности, шестое – ИТ-инжиниринг и седьмое – повсеместные операции. Восьмое – интеллектуальный композиционный бизнес, предполагающий адаптацию при использовании технологий, которые позволяют быстро получить нужную функциональность. Девятое – гиперавтоматизация, которая сочетает в себе три вещи: машинное обучение, программное обеспечение и классическая автоматизация.